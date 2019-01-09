Еще не определена судьба дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, — сказали «Эху» в правительстве
Еще не определена судьба дома в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря произошел взрыв, — сказали «Эху» в правительстве Челябинской области. В любом случае в решении по зданию будут принимать участие жители, — отметил начальник Управления пресс-службы и информации региона Дмитрий Федечкин.
Дмитрий Федечкин добавил, что окончательное решение по дому вынесут после окончания демонтажных работ. По словам начальника пресс-службы правительства области, они должны закончиться за январь-февраль.
Комментарии3
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:13
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evkryl 09 января 2019 | 17:16
В моем отрочестве соседний с нами дом, панельная пятиэтажка, тоже взорвался от газа. Полподъезда обвалилось. Правда не по середине как тут, а с краю. Восстановили. Стоит. Живут. Уж и не помнит никто, кроме старожилов.
compare 09 января 2019 | 17:57
evkryl: в моем отрочестве,также,в чужих руках,члены были тоще...и сейчас,такое же положение вещей...хорошо п...деть,когда беда далеко,в рюмке-полно и глазки сыто жмурятся и мозг требует: залепи,хозяин,какую-нибудь херню....