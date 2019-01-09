Еще не определена судьба дома в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря произошел взрыв, — сказали «Эху» в правительстве Челябинской области. В любом случае в решении по зданию будут принимать участие жители, — отметил начальник Управления пресс-службы и информации региона Дмитрий Федечкин.

Дмитрий Федечкин добавил, что окончательное решение по дому вынесут после окончания демонтажных работ. По словам начальника пресс-службы правительства области, они должны закончиться за январь-февраль.