Судно с россиянами, захваченными у берегов Африки, направляется в Нигерию

В плену у пиратов оказались моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога, — рассказали в отраслевом профсоюзе. Никто среди заложников не пострадал. В то же время захватчики пока не выдвигают никаких требований.

В ночь на 2 января пираты атаковали контейнеровоз и захватили шестерых членов экипажа, в том числе капитана. Судно шло под флагом Панамы. Инцидент произошел в территориальных водах западноафриканского государства Бенин.