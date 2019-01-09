Судно с россиянами, захваченными у берегов Африки, направляется в Нигерию
В плену у пиратов оказались моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога, — рассказали в отраслевом профсоюзе. Никто среди заложников не пострадал. В то же время захватчики пока не выдвигают никаких требований.
В ночь на 2 января пираты атаковали контейнеровоз и захватили шестерых членов экипажа, в том числе капитана. Судно шло под флагом Панамы. Инцидент произошел в территориальных водах западноафриканского государства Бенин.
Комментарии7
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kottigr1 09 января 2019 | 17:09
Почему пираты из ВМФ РФ молчат ?.. Где навал ?.. Где таран !?
tvitov66 09 января 2019 | 17:28
kottigr1: все намано - россияне под флагом Панамы пошли в в Нигерию
aleko_1 Александр Королев 09 января 2019 | 17:30
tvitov66: Их там обратят в мусульман
vezdehod1 09 января 2019 | 17:55
Это тебе не Керченский пролив - самих в плен прихватили.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:13
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sharko_2 09 января 2019 | 17:20
Панама теперь обязана пробомбить Бенин.
kitaiss 09 января 2019 | 17:51
дык и пираты, захватившие украинских моряков в эпической битве под мостом, тожж пока никаких требований не выдвигали...продолжаем есть поп-корн...