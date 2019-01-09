Российский военный погиб в Сирии из-за случайного взрыва
Минобороны об этом ничего не сообщило.
28-летний житель Тоцкого района Оренбургской области Андраник Арустамян отправился в командировку в Сирию, уже вторую по счету, в середине октября. Она закончилась для него менее чем через месяц на КПП в городе Аш-Шула перед въездом на российскую военную базу. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на справку о гибели военнослужащего, переданную его родственникам. В ней говорится, что 2 ноября младший сержант не удержал минный шлагбаум. Он предназначен для защиты российских военных от начиненных взрывчаткой машин со смертниками, которые активно используют боевики запрещенного в России «Исламского государства». Мины сдетонировали. Сколько еще военнослужащих могло погибнуть или пострадать, не известно. Российское военное ведомство решило не предавать огласке этот случай. В официальной версии случившегося родственники сомневаются.
На запрос «Би-би-си» о том, сколько российских военных погибли в Сирии с октября 2018 года, Минобороны не ответило.
Комментарии43
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olegleon 09 января 2019 | 17:06
"Российское военное ведомство решило не предавать огласке этот случай."
т.е. не устроило из этого шоу и это плохо?
kindman_a 09 января 2019 | 17:07
"...не удержал минный шлагбаум..."
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А почему надо корячиться, чтобы поднять центнер взрывчатки, а не установить двигатель с приводом, и делать это дистанционно,на безопасном расстоянии?
А, Шойгу?
danko_wurda 09 января 2019 | 17:08
kindman_a: где бабка данко1 спец по и все коклотролли?
pattrick1 09 января 2019 | 17:11
Российский военный погиб в Сирии из-за случайного взрыва...
Светлая память.
danko_wurda 09 января 2019 | 17:13
pattrick1: верно. А опущенные хохлотролли могут только на костях прыгать. Как на майдане скачки с фашистами. Щас все сюда перебрались в тёплые диваны. В маями и хермании.
poluputing 09 января 2019 | 17:16
pattrick1: danko_wurda: здесь мы , здесь, продолжаем куражиться. А для кого шлагбаум открывал, живы? Светлая им память. Если ещё 12 почивших обнаружиться, всем память ещё светлее. И вам не хворать,а то запомним вас такими
danko_wurda 09 января 2019 | 17:20
poluputing: а мы вас такими. Скаканутыми на майдане. Где 100 лохов перестреляли. Ну туды их в качель. Хоклы ведь. 3 сорт. Мадауны майланутые. Фашики и цацики. Я доволен!
polikarpich 09 января 2019 | 17:29
danko_wurda: Не, "фашики и цацики" это у вас. Ярко выраженные.
Димитров о фашизме:
"Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов."
Не правда ли напоминает ваше "путриотическое" улюлюканье по поводу расправ над всякими митингующими и пикетчиками?
Или высказывания по адресу "хохлов", "прибалтов" и других как бы "недонародов" и "недостран"?
danko_wurda 09 января 2019 | 17:11
kindman_a: 1,5 глазый коклотролль скачет. Не пиши много и не копируй сообщения. Не спамь.
poluputing 09 января 2019 | 17:20
danko_wurda: курдюк, вы зачем Пороха рекламируете? Представительный он у вас какой-то и на алкаша не похож, а на проповедника. Могли бы фотку подобрать живописную поболее
danko_wurda 09 января 2019 | 17:22
poluputing: вешайся. Это наш лучший человек и ваш будующий президент. Подобрее к нему пожалуйста.
viktorova 09 января 2019 | 18:06
danko_wurda: да нет у него шансов избраться. Это в России кроме пыни не одного достойного человека не найти. А в Украине - пожалуйста.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko_wurda 09 января 2019 | 17:16
vitaly_mx23: спасибо Миха.
ansh 09 января 2019 | 17:10
kindman_a: Мускульная сила зеков, как завещал великий Сталин, стоит дешевле.
А зек от бойца РККА мало чем отличался.
kottigr1 09 января 2019 | 17:14
kindman_a: Вот и ещё один российский бедолага отработал ипотеку за блочную квартиру для своей семьи .. Сам он тоже без жилья не остался, чуть теснее...
danko_wurda 09 января 2019 | 17:18
kottigr1: 7 опущенных котингеров, 2 данки1, 5 детских садиков, 3 вытрезвителя.
olegleon 09 января 2019 | 17:20
kindman_a: ты точно уверен, что я Шойгу?
kindman_a 09 января 2019 | 17:47
olegleon:
А где ты увидел, что я общаюсь с тобой, а?
Вот щас - с тобой.
Посмотри, как это отображается на этом сайте - надеюсь, поймешь.
olegleon 09 января 2019 | 17:56
чудилка, если во входящих комментах мне твоё сообщение, то кому ты написал?
если ты нажал "ответить" мне, то кому ты писал???
так тут и отображаются сообщения, которые являются ответом определённому человеку
kindman_a 09 января 2019 | 17:59
olegleon:
То есть я не туда Шойгу написал, да?
Ты к этому клонишь? :-)))
olegleon 09 января 2019 | 18:16
kindman_a: ага. ты умудрился перепутать сайт Эха Москвы и МО РФ даже.
ura_123 09 января 2019 | 17:49
olegleon: Хто вас пригожинских знает,вы же ники один дурнее другого придумываете)))
polba 09 января 2019 | 17:47
kindman_a: Это бредятина от журнашлюх. Минный шлагбаум, это просто доска с прикреплёнными ПРОТИВОТАНКОВЫМИ минами, которую таскают ВОЛОКОМ на двух верёвках (иногда вообще обходятся без доски). Там усилие срабатывания от 1,5 тонн. По ним молотком бить можно и хрен взорвётся.
olegleon 09 января 2019 | 17:58
polba: "Бракованная мина, наверное, могла бы взорваться и от падения...… говорит один из его родных, сам раньше имевший отношение к вооруженным силам" (ВВС)
vezdehod1 09 января 2019 | 17:51
Случайных взрывов не бывает - притом при подъёме "шлагбаума".
klegg 09 января 2019 | 17:47
olegleon: ты случайно не родственник золотова?
kindman_a 09 января 2019 | 17:53
klegg:
Секундант, походу...
vtodorol 09 января 2019 | 18:00
olegleon: Сталин не предал огласке допдоговоренности с Германией,т.е.не устроил из этого шоу.МихалИваныч скрывает свои "виолончели" , иначе будет шоу.
ansh 09 января 2019 | 17:08
Что он там, в дикой, чужой стране, забыл?
Братьям бедуинам помогал? Зачем? Дома дел нет?
hihi2raza 09 января 2019 | 17:10
Окупанты и наемники так обычно и мрут, ничего нового.
jedong 09 января 2019 | 17:13
"младший сержант не удержал минный шлагбаум"
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рассейские изобретатели "новейшего" вооружения шойгу и путлер не могут изобрести шлагбаум на дистанционном управлении? клоуны ...
polikarpich 09 января 2019 | 17:23
jedong: А зачем им так надрываться и тратиться? Мл. сержантов в России много, а "бабла" на всех не хватает.
shmuel63 09 января 2019 | 17:35
jedong: Просто траектория шлагбаума была непредсказуема, а скорость - 27 Махов, как его удержишь
unprejudiced 09 января 2019 | 17:30
сообщило западный сливной бачок третьесортных фейков «Би-би-си». Можно смело проходить мимо
polikarpich 09 января 2019 | 17:32
unprejudiced: Проходи мимо. Можешь даже плюнуть на могилу.
liquidsky__ 09 января 2019 | 17:31
Минобороны об этом ничего не сообщило.
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Зато вся либеральная шваль от души попляшет на костях.
polikarpich 09 января 2019 | 17:40
liquidsky__: :-)))))))))
Заявила личность, которая вовсю топит, выражаясь советским языком, за крайне реакционный, уродливый и прогнивший воровской режим, для которого люди - мусор, пушечное мясо и биоматериал.
liquidsky__ 09 января 2019 | 17:46
polikarpich: Пруф или балаболка, как обычно..
shmuel63 09 января 2019 | 17:33
А если бы там на самом деле была машина ИГИЛ (трижды разгромленого Россией в Сирии) , то дежурные по КПП все равно бы погиб ли, неважно - от мин, случайно сдетонировавших или взорванных по замыслу конструктора шлагбаума? Кстати, если Шлагбаум - это фамилия, то тут почерк Моссада
kitaiss 09 января 2019 | 17:44
карма....однако...соскребли хоть чонить вна урну?
ura_123 09 января 2019 | 17:51
kitaiss: Вна урну и соскребли)))
grs_alx_112018 09 января 2019 | 18:21
Взрыв в зоне боевых действий не бывает случайным. Минный шлагбаум не удержишь в одиночку - он, сука на земле лежит;)) Это как лента с шипами, только вместо шипов мины.
Рашкованы - вы когда 3.14-дите для начала посмотрите в руководства по минному и диверсионному делу ;)) Такое впечатление - что в Сирии улучшают породу рашкованских солдатиков. Наиболее тупые и неспособные выбывают, хотя на сайте количество мудаков прибывает ;))