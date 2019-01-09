Российский военный погиб в Сирии из-за случайного взрыва...

Минобороны об этом ничего не сообщило.

28-летний житель Тоцкого района Оренбургской области Андраник Арустамян отправился в командировку в Сирию, уже вторую по счету, в середине октября. Она закончилась для него менее чем через месяц на КПП в городе Аш-Шула перед въездом на российскую военную базу. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на справку о гибели военнослужащего, переданную его родственникам. В ней говорится, что 2 ноября младший сержант не удержал минный шлагбаум. Он предназначен для защиты российских военных от начиненных взрывчаткой машин со смертниками, которые активно используют боевики запрещенного в России «Исламского государства». Мины сдетонировали. Сколько еще военнослужащих могло погибнуть или пострадать, не известно. Российское военное ведомство решило не предавать огласке этот случай. В официальной версии случившегося родственники сомневаются.

На запрос «Би-би-си» о том, сколько российских военных погибли в Сирии с октября 2018 года, Минобороны не ответило.