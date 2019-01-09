Минкомсвязь хочет обязать операторов хранить данные российских пользователей на отечественном оборудовании
Такие предложения содержатся в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Ведомство считает, что российское оборудование для хранения данных позволит обеспечить информационную безопасность российской инфраструктуры в условиях санкций. И поможет противостоять атакам хакеров. В прошлом году вступили в силу требования т.н. «закона Яровой». Операторы обязаны в течение 30 дней хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-компании в течение полугода хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. И предоставлять информацию по запросу спецслужб.
Комментарии8
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olegleon 09 января 2019 | 16:40
ну Лавров о таких уже высказался. полгода обязаны хранить "звуки пользователей" это что-то
neyexo 09 января 2019 | 16:40
Это хорошая новость
alger 09 января 2019 | 16:43
neyexo: ага , прикуплю акции Сегейта, должны поднятся
neyexo 09 января 2019 | 16:43
если не будут дублировать на импортном
tvitov66 09 января 2019 | 16:47
neyexo: ОТЛИЧНАЯ!
Основные характеристики внешнего накопителя, который получил название ВНД-М2.05:
емкость — 50 МБ;
скорость обмена — 155 КБ/с;
габариты — 50х25,4х38,0 см;
температурный диапазон работы — от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия;
масса — 25 кг;
интерфейс передачи данных — «Манчестер-2»;
стоимость 3 700 000 руб;
andre_klimov 09 января 2019 | 16:42
Самое смешное - кто-нибудь видел законодательное определение термина "отечественное оборудование"? :))
tvitov66 09 января 2019 | 16:45
andre_klimov: я видел ... в новгородском краевом музее - записывать на бересте! :)
nepobedimoe 09 января 2019 | 16:42
на отечественном оборудовании
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Что же они будут, голосовые сообщения переписывать на магнитную ленту а смс перепечатывать на глиняных табличках?