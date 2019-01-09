Минкомсвязь хочет обязать операторов хранить данные российских пользователей на отечественном оборудовании

Такие предложения содержатся в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Ведомство считает, что российское оборудование для хранения данных позволит обеспечить информационную безопасность российской инфраструктуры в условиях санкций. И поможет противостоять атакам хакеров. В прошлом году вступили в силу требования т.н. «закона Яровой». Операторы обязаны в течение 30 дней хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-компании в течение полугода хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. И предоставлять информацию по запросу спецслужб.