В Ярославской области задержали бывшего заключенного, который рассказал о пытках в колонии
Руслан Вахапов приехал в ОВД, чтобы отметиться, как требует административный надзор. Однако полицейские отказались его отпускать, заблокировали машину. По данным правозащитников фонда «Общественный вердикт», бывшего заключенного обвиняют в нарушении режима надзора. Его доставили в мировой суд, судья согласилась перенести слушания на 21 января, чтобы в них принял участие адвокат Вахапова. Сам он освободился из колонии минувшим летом. Суд установил административный надзор за ним на шесть лет. После освобождения Вахапов рассказал изданию «Медиазона» о жестокости сотрудников ярославской ИК-1 и избиениях заключенных.
Комментарии4
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cattt 09 января 2019 | 16:38
Теперь отыграются на нем за все откровения прессы.
ivfn 09 января 2019 | 16:46
cattt:
Во первых он сидел за педофилию. Во вторых ,освобожен по УДО и ему назначили административный надзор ,как любителю детишек. А это самая поганая штука.,покруче испытательного срока. Хотя педофил ,он и в Ярославле педофил и в Африке.
redka17 09 января 2019 | 16:41
Правда глаза колет.
poluputing 09 января 2019 | 16:45
вот что значит в Рассее справить нужду под деревцем. Строгих нравов держава однако. В кандалы, всех в кандалы. Больше ада на радость бандеровцам