В Ярославской области задержали бывшего заключенного, который рассказал о пытках в колонии

Руслан Вахапов приехал в ОВД, чтобы отметиться, как требует административный надзор. Однако полицейские отказались его отпускать, заблокировали машину. По данным правозащитников фонда «Общественный вердикт», бывшего заключенного обвиняют в нарушении режима надзора. Его доставили в мировой суд, судья согласилась перенести слушания на 21 января, чтобы в них принял участие адвокат Вахапова. Сам он освободился из колонии минувшим летом. Суд установил административный надзор за ним на шесть лет. После освобождения Вахапов рассказал изданию «Медиазона» о жестокости сотрудников ярославской ИК-1 и избиениях заключенных.