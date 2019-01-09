«Боинг» авиакомпании FlyDubai совершил аварийную посадку в Самаре из-за обледенения

Самолет авиакомпании FlyDubai («Флайдубай»), выполнявший рейс по маршруту Дубай — Самара, совершил аварийную посадку в самарском аэропорту Курумоч в связи с обледенением закрылок. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, никаких дополнительных мер безопасности в связи с данной посадкой самолета не предпринималось. Куйбышевская транспортная прокуратура по данному инциденту проводит проверку.