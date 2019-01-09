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16:31, 09 января 2019

Власти Челябинской области не планируют сносить жилой дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд

Решение принято на основании результатов технической экспертизы специалистов МЧС, сказал губернатор региона Борис Дубровский. Он подчеркнул, что все решения в дальнейшем будут приниматься публично, а утверждения, что жителей не спросили, являются неправдой и попыткой паразитировать на трагедии. В результате трагедии погибли 39 человек. Следователи предполагают, что подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа.

Правительство выделяет из своего резервного фонда 147 миллионов рублей для пострадавших в Магнитогорске. Средства направят на покупку жилья тем, кто остался без крыши над головой, — пояснил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о 101-й семье. Распределение средств будет контролировать вице-премьер Виталий Мутко. В свою очередь, власти Челябинской области говорят, что до конца недели завершат выплаты пострадавшим.

Комментарии

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danko1 09 января 2019 | 16:34

Уровень специалистов МЧС вызывает большие опасения, как и надежность соседних с пострадавшим подъездов.

zhrv 09 января 2019 | 16:42

- "Решение принято на основании результатов технической экспертизы специалистов МЧС, сказал губернатор региона Борис Дубровский."

Давным-давно был построен дом. Был он дешевым и примитивным, но выбора то особо и не было - пришлось в нем жить.
Затем часть дома была разрушена взрывом, но выбора опять не было, пришлось жить в частично разрушенном доме - чай не в землянке!
Хотя... Сколько времени должно пройти, чтобы жители снова вернулись в бараки и землянки?
Нашим предкам приходилось жить и в развалинах, после победы над фашистами. А разве сейчас иная ситуация?!

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