Власти Челябинской области не планируют сносить жилой дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд

Решение принято на основании результатов технической экспертизы специалистов МЧС, сказал губернатор региона Борис Дубровский. Он подчеркнул, что все решения в дальнейшем будут приниматься публично, а утверждения, что жителей не спросили, являются неправдой и попыткой паразитировать на трагедии. В результате трагедии погибли 39 человек. Следователи предполагают, что подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа.

Правительство выделяет из своего резервного фонда 147 миллионов рублей для пострадавших в Магнитогорске. Средства направят на покупку жилья тем, кто остался без крыши над головой, — пояснил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о 101-й семье. Распределение средств будет контролировать вице-премьер Виталий Мутко. В свою очередь, власти Челябинской области говорят, что до конца недели завершат выплаты пострадавшим.