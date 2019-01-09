Российский военнослужащий погиб в Сирии
Это произошло еще 2-го ноября, однако известно стало только сейчас. Как передает Русская служба Би-би-си, 28-летний контрактник Андраник Арустамян стал жертвой взрыва нескольких мин, которые были установлены возле российской военной базы для защиты от машин смертников. Это случилось в провинции Дейр эз-Зор. Согласно справке, которую получили родственники Арустамяна, военнослужащий открывал так называемый «минный шлагбаум» и не удержал его, что и привело ко взрыву. Факт гибели Арустамяна огласке не предавался. Причин такого решения его родственники не знают.
С начала операции в Сирии, по официальным данным, там погибли 108 российских военных. В то же время агентство Reuters утверждало со ссылкой на свои источники, что не все случаи были официально признаны Министерством обороны.
Комментарии15
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askol2016 09 января 2019 | 16:34
Плохо знал русский, не смог прочитать инструкцию по ТБ...
danko_wurda 09 января 2019 | 16:35
askol2016: где бабка данко1 спец по скачкам?
kindman_a 09 января 2019 | 16:37
"...Российский военнослужащий погиб в Сирии..."
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Искренние соболезнования.
И - вопрос: за что он отдал свою молодую жизнь?
danko_wurda 09 января 2019 | 16:40
kindman_a: 1,5 глазый хохлотролль.
olegleon 09 января 2019 | 16:42
kindman_a: а новость прочитать не судьба? "28-летний контрактник Андраник Арустамян". за деньги. если водитель большегруза в аварии на дороге гибнет, то за что он отдаёт молодую жизнь?
skif_05 09 января 2019 | 16:46
kindman_a:
Искренние соболезнования.
И - вопрос: за что он отдал свою молодую жизнь?
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Что ты не больно спрашивал, и твои американские единомышленники в США тоже, почему за продвижение демократии в Ираке, Ливии, Афганистане..., погибли тысячи американцев.
Он противостоял насаждению американской демократии на Ближнем Востоке.
skif_05 09 января 2019 | 16:42
askol2016:
Плохо знал русский, не смог прочитать инструкцию по ТБ...
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А про Немцова, Политковскую, Щекочихина..., не желаешь стеб почитать?
igorrrpadlowitchs 09 января 2019 | 16:44
askol2016: это случилось еще 2 ноября- просто он никому не нужен. Государство втихаря скинуло родственникам тело, а те , втихаря похоронили! Точно страна прокажённых!
tv_victim 09 января 2019 | 16:35
"Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция «убиенных». Кто эти "убиенные? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? – все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки».
М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города"
tant14 09 января 2019 | 16:36
Как когда-то говорил Райкин: два пишем, три - на ум пошло.
Но это если ум есть.
А если его нет то все идет на ... три буквы. А туда в России много помещается.
Одних вагнеровцев за раз 200 погибло ... хотя говорят, что они не военнослужащие, просто так там гуляли и под вертушки американские попали.
danko_wurda 09 января 2019 | 16:37
tant14: ну что хохлотроль скачешь на 3 буквы? Где твоя бабка данко1?
lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:39
...это произошло 2 ноября, а стало известно только сейчас... Очередной звон сыкливой бабы после распития горячительного.
polikarpich 09 января 2019 | 16:41
lenia_kosoy: Ну, звон, так звон! На "нет" и суда нет. Не было, так не было. И хрен с ним, так ведь?
ramen 09 января 2019 | 16:40
Он САМ выбрал свою дорогу. Не поехал бы в никому не нужную Сирию - был бы жив.
platonnekafrin 09 января 2019 | 16:41
Удивительно, мины сами взрываются. А у нас еще и ракеты в шахтах стоят... 62 раза Америку уничтожить могут, если, конечно, взлетят, а если не взлетят, то нас испепелят раз сорок.