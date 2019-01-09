"...Российский военнослужащий погиб в Сирии..."

Это произошло еще 2-го ноября, однако известно стало только сейчас. Как передает Русская служба Би-би-си, 28-летний контрактник Андраник Арустамян стал жертвой взрыва нескольких мин, которые были установлены возле российской военной базы для защиты от машин смертников. Это случилось в провинции Дейр эз-Зор. Согласно справке, которую получили родственники Арустамяна, военнослужащий открывал так называемый «минный шлагбаум» и не удержал его, что и привело ко взрыву. Факт гибели Арустамяна огласке не предавался. Причин такого решения его родственники не знают.

С начала операции в Сирии, по официальным данным, там погибли 108 российских военных. В то же время агентство Reuters утверждало со ссылкой на свои источники, что не все случаи были официально признаны Министерством обороны.