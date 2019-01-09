Новые тарифы на ОСАГО сегодня вступили в силу
Минимальная ставка базового тарифа для легковых машин составляет без малого три тысячи рублей. Верхняя граница повышена почти до 5 тысяч.
Кроме того, водители теперь разделяются на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Ранее таких категорий было всего четыре. Страховка подорожает для молодых водителей с небольшим стажем, для опытных автолюбителей будут действовать льготы.
«Цены не являются определяющим критерием изменений, важнее обратить внимание на качественную сторону поправок». Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Тарифный коридор ОСАГО расширили на 20% вверх и вниз от установленной ЦБ цены.
Комментарии1
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tv_victim 09 января 2019 | 16:22
"А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, — и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки? — эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно вороньё живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает — что́ же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житье. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу."
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Ворон-челобитчик".