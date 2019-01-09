Новые тарифы на ОСАГО сегодня вступили в силу

Минимальная ставка базового тарифа для легковых машин составляет без малого три тысячи рублей. Верхняя граница повышена почти до 5 тысяч.

Кроме того, водители теперь разделяются на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Ранее таких категорий было всего четыре. Страховка подорожает для молодых водителей с небольшим стажем, для опытных автолюбителей будут действовать льготы.



«Цены не являются определяющим критерием изменений, важнее обратить внимание на качественную сторону поправок». Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Тарифный коридор ОСАГО расширили на 20% вверх и вниз от установленной ЦБ цены.