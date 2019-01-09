США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии
Об этом заявил командующий ВС США в Японии Джерри Мартинес. «На данном этапе у США таких планов нет», — сказал он. Мартинес также выразил надежду, что Москве и Токио наконец удастся урегулировать территориальный вопрос и ситуацию с заключением мирного договора.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что американцам, если они захотят разместить свои базы на территории страны, потребуется согласие правительства Японии.
В то же время он отметил, что присутствие в стране вооруженных сил США крайне важно для мира и безопасности на Дальнем Востоке. По словам Синдзо Абэ, эти войска не враждебны России.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ykpo_typucto 09 января 2019 | 16:09
Хрен вам по всей морде, а не Курилы.
watson_ 09 января 2019 | 16:12
А я верю амерам, действительно не будут. Дня два не будут , а потом разместят и много. Только вот вопрос, кто ж отдаст острова самураям, неужто кто в кремле готов к политическому самоубийству??-((
tant14 09 января 2019 | 16:20
watson_: Это они заманывают, гады.
Точно. Врут, что не рапзместят, а потом как разместят, да таких отборных самцов-морпехов, что все девки с Сахалина и с Камчатки к ним влавь на подручных средствах рванут.
И обезлюдеет ДВ.
И китайцы его заселят.
А острова самураям отдадут за скромное, но хорошее вознаграждение.
Не все же только китайцам территории и месторождения отдавать.
gordy 09 января 2019 | 16:21
Потому что на тех маленьких островах негде развернуться?
orlov_a_v 09 января 2019 | 16:29
watson_: опять эхо смотрит в книгу видит фигу. Америкос ясно сказал : на ДАННОМ этапе планов размещеиня войск нет. Сколько будет длиться этот этап и что будет когда он закончится ничего не скажу ано. А какие выводфы сделали на эхе)))самое интересное если бы шойгу так высказался например про размещение нашей базы на кубе, на эхе написали бы : через некоторое время Россия собирается разместить войска на кубе))))) смешные они
tag188 09 января 2019 | 16:22
ykpo_typucto: Тебя в этом вопросе точно не спросят.
olegleon 09 января 2019 | 16:09
"По словам Синдзо Абэ, эти войска не враждебны России. "
так он тонко потроллил российского коллегу.
tag188 09 января 2019 | 16:19
olegleon: И в чем он неправ?
НАТО не враждебно России, куда хуже Китай, которого наши портянки считают союзником.
tant14 09 января 2019 | 16:23
olegleon: Он прав, абсолютно прав.
Враждебны России войска, на которые уходят все ее ресурсы, тогда как население дохнет без лекарств и медпомощи.
АП американские войска ничего России не стоят. Ни копейки российской на их содержание не идет.
serge_ivanoff 09 января 2019 | 16:27
Зря япошки обмолвились про США, это же красная тряпка для Пу и Ко, теперь не видать островов, и придётся Абэ после клятвы на могиле отца делать себе там же харакири)
sasass 09 января 2019 | 16:34
На бумаге все надо отразить , как в Минских соглашениях межу Украиной и Россией , где черт ногу сломает из-за абсурднейших формулировок...)))