Представители «Левого фронта» подали уведомление о проведении 20 января митинга против передачи Курильских островов
Представители «Левого фронта» подали в представительство Москвы уведомление о проведении 20 января митинга оппозиции против передачи Курильских островов Японии. Об этом «Эху» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
На конец января запланированы переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии, на которых эта тема может быть затронута — напомнил Сергей Удальцов.
Комментарии17
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olegleon 09 января 2019 | 16:06
"Да ты что, царская морда сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!"
ignachio 09 января 2019 | 16:10
Если бы передали Украине взамен Крыма, еще как-то поняли бы.
salhomir__murza 09 января 2019 | 16:16
ignachio:
Было бы неплохо Украине передать, и поселить там всех славных сынов Степана Бандеры.
Они из этих островов конфетку сделают, в отличие от москальских лодырей.
watson_ 09 января 2019 | 16:25
Кемская волость? Забирайте, забирайте!
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Молодец Удальцов. Если власть придержащие чего хотят отдать Абэ или ещё кому, то пусть отдают свои особняки , свои " майбахи" и свои счета в банках, не они кровь проливали за те же Курильские острова.
nikolashin2017 09 января 2019 | 16:38
watson_: "Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! "
перекуем мечи ,же, на орало,
что нам всегда безбожно врало...
salhomir__murza 09 января 2019 | 16:11
olegleon:
Для "разбазаривания" казенных земель, а точнее для возвращения исконно японских земель своему законному владельцу Японии, нужен другой президент, либерал, демократ и сторонник западных ценностей.
matsuvi 09 января 2019 | 16:24
salhomir__murza: Да, вы правы, демократу, либералу и стороннику западных ценностей тяжело убивать людей и захватывать соседские территории. Это могут только люди с пещерными привычками, всякие имперцы, фашисты и коммунисты.
skif_05 09 января 2019 | 16:29
matsuvi:
Это могут делать только москальско-угрофинская орда.
Эту территорию надо расчленить, вырвать у москалей ядерные клыки, а саму территорию утилизировать, вместе с 86% ватного протоплазменного недонаселения, чтобы не мешали жить оставшимся нормальным россиянам.
noxepy_88 09 января 2019 | 16:07
Позор! Путин слил!!! Понятно, почему молчит Людмила Алексеева, но почему молчит Навальный?! Исполняет заказ Путина?!!
salhomir__murza 09 января 2019 | 16:08
Либералы поддержат Левый фронт, предадут идеалы демократии, и идею расчленения России?
valtameri 09 января 2019 | 16:09
Хоть один из этих леваков там живет?
salhomir__murza 09 января 2019 | 16:19
valtameri:
Лево-либералы, в простонародье троцкисты, там иногда встречаются. Покупают рыбу за 50 рублей, продают за 250.
wattman 09 января 2019 | 16:21
Народная примета: если левые протестуют - значит точно отдадут!
(См. пример с пенсионной реформой...)
skif_05 09 января 2019 | 16:32
wattman:
Либералы протестовали гораздо мощнее леваков. Либеральные слои общества, самые незащищенные и материально уязвимые слои российского населения. Плюс к тому, ватная протоплазма, коих 86%, вместо того чтобы путинскую власть громить, устраивает по всей стране либеральные погромы.
igor919191 09 января 2019 | 16:28
Вот это серьезно, главное Сергей держись подальше от этих либерастических блядей.
skif_05 09 января 2019 | 16:35
igor919191:
У Сереги ничего не получится, без поддержки и под руководством либеральной оппозиции и помощи Соединенных Штатов.
sasass 09 января 2019 | 16:45
Левакам наплевать на нищий и обездоленный народ там живущий - наконец-то они полностью раскрылись , что являются прихлебателями власти....