Z Архив новостей новости
5 17 6 543
Эксклюзив Эха 16:03, 09 января 2019

Представители «Левого фронта» подали уведомление о проведении 20 января митинга против передачи Курильских островов

Представители «Левого фронта» подали в представительство Москвы уведомление о проведении 20 января митинга оппозиции против передачи Курильских островов Японии. Об этом «Эху» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

На конец января запланированы переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии, на которых эта тема может быть затронута — напомнил Сергей Удальцов.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 09 января 2019 | 16:06

"Да ты что, царская морда сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!"

ignachio 09 января 2019 | 16:10

Если бы передали Украине взамен Крыма, еще как-то поняли бы.

salhomir__murza 09 января 2019 | 16:16

ignachio:
Было бы неплохо Украине передать, и поселить там всех славных сынов Степана Бандеры.
Они из этих островов конфетку сделают, в отличие от москальских лодырей.

watson_ 09 января 2019 | 16:25

Кемская волость? Забирайте, забирайте!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Молодец Удальцов. Если власть придержащие чего хотят отдать Абэ или ещё кому, то пусть отдают свои особняки , свои " майбахи" и свои счета в банках, не они кровь проливали за те же Курильские острова.

nikolashin2017 09 января 2019 | 16:38

watson_: "Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! "
перекуем мечи ,же, на орало,
что нам всегда безбожно врало...

salhomir__murza 09 января 2019 | 16:11

olegleon:
Для "разбазаривания" казенных земель, а точнее для возвращения исконно японских земель своему законному владельцу Японии, нужен другой президент, либерал, демократ и сторонник западных ценностей.

matsuvi 09 января 2019 | 16:24

salhomir__murza: Да, вы правы, демократу, либералу и стороннику западных ценностей тяжело убивать людей и захватывать соседские территории. Это могут только люди с пещерными привычками, всякие имперцы, фашисты и коммунисты.

skif_05 09 января 2019 | 16:29

matsuvi:
Это могут делать только москальско-угрофинская орда.
Эту территорию надо расчленить, вырвать у москалей ядерные клыки, а саму территорию утилизировать, вместе с 86% ватного протоплазменного недонаселения, чтобы не мешали жить оставшимся нормальным россиянам.

noxepy_88 09 января 2019 | 16:07

Позор! Путин слил!!! Понятно, почему молчит Людмила Алексеева, но почему молчит Навальный?! Исполняет заказ Путина?!!

salhomir__murza 09 января 2019 | 16:08

Либералы поддержат Левый фронт, предадут идеалы демократии, и идею расчленения России?

valtameri 09 января 2019 | 16:09

Хоть один из этих леваков там живет?

salhomir__murza 09 января 2019 | 16:19

valtameri:
Лево-либералы, в простонародье троцкисты, там иногда встречаются. Покупают рыбу за 50 рублей, продают за 250.

wattman 09 января 2019 | 16:21

Народная примета: если левые протестуют - значит точно отдадут!
(См. пример с пенсионной реформой...)

skif_05 09 января 2019 | 16:32

wattman:
Либералы протестовали гораздо мощнее леваков. Либеральные слои общества, самые незащищенные и материально уязвимые слои российского населения. Плюс к тому, ватная протоплазма, коих 86%, вместо того чтобы путинскую власть громить, устраивает по всей стране либеральные погромы.

igor919191 09 января 2019 | 16:28

Вот это серьезно, главное Сергей держись подальше от этих либерастических блядей.

skif_05 09 января 2019 | 16:35

igor919191:
У Сереги ничего не получится, без поддержки и под руководством либеральной оппозиции и помощи Соединенных Штатов.

sasass 09 января 2019 | 16:45

Левакам наплевать на нищий и обездоленный народ там живущий - наконец-то они полностью раскрылись , что являются прихлебателями власти....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 292 6 5724 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Лаос передал России партию танков Т-34 на безвозмездной основе Это акт доброй воли…

5 54 6 5110
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 108 6 10465 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 83 6 9884 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 566 6 67712 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 69 6 8859 07.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 225 6 29496 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 284 6 37491 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 20023 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8878 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 352 6 48424 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 55 6 7502 04.01
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 187 6 26365 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Новости

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2» Правительство Германии с большой озабоченностью воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока-2»...

5 37 6 5519
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14078 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

New Horizons передал первые снимки с дальних окраин Солнечной системы Зонду удалось сфотографировать поверхность астероида, расположенного далеко за орбитой Плутона…

5 62 6 10683 03.01
Kкосмос, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Экс-глава ЦРУ: Президент Путин – самый большой подарок для НАТО со времён окончания «холодной войны» Он подчеркнул, что Путин дал альянсу «новый повод жить»...

5 15 6 24920
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 145 6 199780 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 104 6 28460 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 356 6 378599 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 195 6 138181 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7542437
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3851206

Сегодня в эфире