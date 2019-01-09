Власти не будут сносить дом в Магнитогорске, пострадавший в результате обрушения подъезда

Они уверяют, что проживание в уцелевших квартирах безопасно.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский настаивает на том, что все решения по поврежденному дому принимаются на основе технической экспертизы. По мнению главы региона, те, кто собирает подписи за снос здания, пытаются «плясать на костях». Он добавил, что после демонтажа 7 и 8 подъездов магнитогорского дома в остальных будет проведен детальный технический аудит с участием общественности. Впрочем, по словам Дубровского, проведенные экспертизы уже показали, что уцелевшим квартирам ничего не угрожает. При этом в Сети появилась петиция с требованием снести пострадавшее здание. Как указывает ее автор, жители дома не могут находиться в квартирах, где они пережили трагедию, случившуюся 31 декабря. Кроме того, некоторые жалуются на появившиеся трещины. Под петицией уже подписались более 80 тысяч человек.

Чуть ранее местные власти сообщили о планах сформировать два дома из одного после разборки обрушившегося подъезда.

147 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда правительства на приобретение жилья пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. Об этом сообщил премьер-министр Медведев. Он также пообещал, что федеральные власти в случае необходимости окажут пострадавшим дополнительную помощь.