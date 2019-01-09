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16:01, 09 января 2019

Власти не будут сносить дом в Магнитогорске, пострадавший в результате обрушения подъезда

Они уверяют, что проживание в уцелевших квартирах безопасно.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский настаивает на том, что все решения по поврежденному дому принимаются на основе технической экспертизы. По мнению главы региона, те, кто собирает подписи за снос здания, пытаются «плясать на костях». Он добавил, что после демонтажа 7 и 8 подъездов магнитогорского дома в остальных будет проведен детальный технический аудит с участием общественности. Впрочем, по словам Дубровского, проведенные экспертизы уже показали, что уцелевшим квартирам ничего не угрожает. При этом в Сети появилась петиция с требованием снести пострадавшее здание. Как указывает ее автор, жители дома не могут находиться в квартирах, где они пережили трагедию, случившуюся 31 декабря. Кроме того, некоторые жалуются на появившиеся трещины. Под петицией уже подписались более 80 тысяч человек.

Чуть ранее местные власти сообщили о планах сформировать два дома из одного после разборки обрушившегося подъезда.

147 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда правительства на приобретение жилья пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. Об этом сообщил премьер-министр Медведев. Он также пообещал, что федеральные власти в случае необходимости окажут пострадавшим дополнительную помощь.

Комментарии

17

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noxepy_88 09 января 2019 | 16:05

Власти издеваются над народом! Во Франции давно бы желтые жилеты всех порвали за такое! А наш Лёха в Испании пузо греет. Набрал у школьников донатов, с денег, что мамка на завтраки дала, и радуется((((((

lager23 09 января 2019 | 16:09

noxepy_88: пить меньше надо, котик!

gordy 09 января 2019 | 16:18

"... в Сети появилась петиция с требованием снести пострадавшее здание. Как указывает ее автор, жители дома не могут находиться в квартирах, где они пережили трагедию, случившуюся 31 декабря."

Это вопрос к психологам: к доктору не пробовали они обращаться?

blindpew_33 09 января 2019 | 16:24

gordy: а Вы доктор?
специалист по психологии?
Или, может, сами уже проходили через такие потрясения, и успешно всё преодолели?

noxepy_88 09 января 2019 | 16:20

lager23: Ну так пей, что Путин заставляет?)))))

lager23 09 января 2019 | 16:07

Конечно безопастно!
Ведь в соответствии с проектной документацией его срок службы УЖЕ истёк ранее...и был успешно продлён кремлядями.

neyexo 09 января 2019 | 16:27

lager23:
Это было временное жилище, дожить до коммунизма, а там всем дворцы раздать

neyexo 09 января 2019 | 16:07

А в московских хрущевках жить опасно
Их и будут сносить

olegleon 09 января 2019 | 16:15

neyexo: но при этом никто не сносит "сталинские" дома. вот московская власть как издевается над людьми, которые живут в домах 40-50-х годов постройки

mikhail_spb_ 09 января 2019 | 16:10


Если "властям" проживание во взорванном доме кажется безопасным и счастливым, то вот бы они и переехали в этот дом, а жильцам предоставили свои дома!

kindman_a 09 января 2019 | 16:15

mikhail_spb_:

Кстати, а не стремиться ли цена этих квартир в "безопасном" доме при попытке продажи - к нулю, а, губернатор Челябинской области Борис Дубровский?
Или об этом ты не подумал из-за плотного графика ничегониделания?

putin_itogy 09 января 2019 | 16:11

У путина на вас,
ДЕНЕГ НЕТ,
НО вы ДЕРЖИТЕСЬ...

vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 16:15

И это правильно, и это Духовно - и на новый дом деньги получить, и старый дом не снести.

blindpew_33 09 января 2019 | 16:20

Бла-бла-бла никого не интересует.
Имеет значение одно: чья подпись будет под решением? И чьи подписи под экспертизой?
В смысле - кто готов потом пойти по уголовной статье, когда это всё навернётся?
Видимо, фильм "Дурак" надо принудительно демонстрировать всем чиновникам, да и простым жителям.

vedma2017 09 января 2019 | 16:34

А почему бы Москве, жирующей на всей России, не выделить денег на расселение этого, уже конечно аварийного, дома ?? Из ассигнованных на "реновацию".
Сначала нужно -по всей- России расселить аварийной жилье, а уже потом беситься - сносить хорошее, меняя на еще лучшее.
Или Москва не в России ?

sasass 09 января 2019 | 16:37

Не власть должна об этом говорить , а компетентные и не зависимые от власти специалисты...

alex949 09 января 2019 | 16:38

Всем требующим сноса жилрго дома выделить бесплатные квартиры !
Иначе будет как в Париже !

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