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15:33, 09 января 2019

Минкомсвязи потребовал хранить данные пользователей по «закону Яровой» на отечественном оборудовании

Об этом говорится в постановлении правительства. Новые правила должны вступить в силу через полгода после утверждения проекта.
Ранее сообщалось, что операторы связи вынуждены использовать иностранное оборудование, так как в России нет необходимых устройств.

Комментарии

19

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vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:35


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kindman_a 09 января 2019 | 15:39

"...хранить данные на отечественном оборудовании..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Блин, где ж теперь столько бересты для берестяных грамот брать?
Если ж только в Китае, а?

boooben 09 января 2019 | 15:45

Придется вместо петухов начать лепить из навоза жесткие диски большого объема. Тонкая, однако, работа.

donez 09 января 2019 | 16:28

kindman_a: А клинопись значит вам незнакома?... Вам бы все деревья портить.

viktorova 09 января 2019 | 15:38

Придётся новый город строить под хранилище...

gvs 09 января 2019 | 15:41

Хранить будут на деревянных стеллажах в железных бочках. ))))

matsuvi 09 января 2019 | 15:44

gvs: А склад построит, сами знаете кто.

in_cat_we_trust 09 января 2019 | 15:44

Я сам хочу решать, где и чего мне хранить! Ботокс, лапы прочь от моих данных

hihi2raza 09 января 2019 | 15:47

Нет и не будет такого оборудования, потому что россия страна дураков, воров и тупых терпилоидов.

ludmila_d 09 января 2019 | 15:53

Отечественное это маде ин Китай? Или вообще то у нас есть одно отечественное производство без импортных комплектующих. Это производство уголовных дел. Завести дело на каждого россиянина и хранить вещдоки полсотни лет. Мусоров для этого достаточно. Так что к исполнению закона страна готова.

kitaiss 09 января 2019 | 15:54

Минкомсвязи потребовал хранить данные пользователей по «закону Яровой» на отечественном оборудовании
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рад за соотечественников...это скокаже рабочих мест новых в поднебесной откроецца-то!

sasass 09 января 2019 | 16:00

Где , интересно , находиться это оборудование и кто ее может производить в условиях пещерного производства ....

segserg 09 января 2019 | 16:03

В бумажных картотеках что ли?

matsuvi 09 января 2019 | 16:05

segserg: На перфокартах.

alger 09 января 2019 | 16:26

matsuvi: а дырки набивать отправят пригожинских, эх скучать по ним будем

moskalito 09 января 2019 | 16:05

Каждый оператор будет иметь выбор по хранению данных на перфоленте или перфокартах

(комментарий скрыт)

fedor57 09 января 2019 | 16:21

Ага т.е. условный Ротенберг будет закупать в Китае накопители (в РФ накопители не производят и не могут производить), переклеивать этикетку и продавать операторам в несколько раз выше? Тогда понятна цель закона - очередной распил и отъем бабла путинскими корешами у населения.

tag188 09 января 2019 | 16:24

Уже представляю отечественную флешку емкостью 0,1 Мгб и размером с холодильник...

rash 09 января 2019 | 16:35

Минкомсвязи полагает, что у нас есть модули памяти?

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