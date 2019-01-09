Минкомсвязи потребовал хранить данные пользователей по «закону Яровой» на отечественном оборудовании
Об этом говорится в постановлении правительства. Новые правила должны вступить в силу через полгода после утверждения проекта.
Ранее сообщалось, что операторы связи вынуждены использовать иностранное оборудование, так как в России нет необходимых устройств.
Комментарии19
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:35
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kindman_a 09 января 2019 | 15:39
"...хранить данные на отечественном оборудовании..."
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Блин, где ж теперь столько бересты для берестяных грамот брать?
Если ж только в Китае, а?
boooben 09 января 2019 | 15:45
Придется вместо петухов начать лепить из навоза жесткие диски большого объема. Тонкая, однако, работа.
donez 09 января 2019 | 16:28
kindman_a: А клинопись значит вам незнакома?... Вам бы все деревья портить.
viktorova 09 января 2019 | 15:38
Придётся новый город строить под хранилище...
gvs 09 января 2019 | 15:41
Хранить будут на деревянных стеллажах в железных бочках. ))))
matsuvi 09 января 2019 | 15:44
gvs: А склад построит, сами знаете кто.
in_cat_we_trust 09 января 2019 | 15:44
Я сам хочу решать, где и чего мне хранить! Ботокс, лапы прочь от моих данных
hihi2raza 09 января 2019 | 15:47
Нет и не будет такого оборудования, потому что россия страна дураков, воров и тупых терпилоидов.
ludmila_d 09 января 2019 | 15:53
Отечественное это маде ин Китай? Или вообще то у нас есть одно отечественное производство без импортных комплектующих. Это производство уголовных дел. Завести дело на каждого россиянина и хранить вещдоки полсотни лет. Мусоров для этого достаточно. Так что к исполнению закона страна готова.
kitaiss 09 января 2019 | 15:54
Минкомсвязи потребовал хранить данные пользователей по «закону Яровой» на отечественном оборудовании
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рад за соотечественников...это скокаже рабочих мест новых в поднебесной откроецца-то!
sasass 09 января 2019 | 16:00
Где , интересно , находиться это оборудование и кто ее может производить в условиях пещерного производства ....
segserg 09 января 2019 | 16:03
В бумажных картотеках что ли?
matsuvi 09 января 2019 | 16:05
segserg: На перфокартах.
alger 09 января 2019 | 16:26
matsuvi: а дырки набивать отправят пригожинских, эх скучать по ним будем
moskalito 09 января 2019 | 16:05
Каждый оператор будет иметь выбор по хранению данных на перфоленте или перфокартах
fedor57 09 января 2019 | 16:21
Ага т.е. условный Ротенберг будет закупать в Китае накопители (в РФ накопители не производят и не могут производить), переклеивать этикетку и продавать операторам в несколько раз выше? Тогда понятна цель закона - очередной распил и отъем бабла путинскими корешами у населения.
tag188 09 января 2019 | 16:24
Уже представляю отечественную флешку емкостью 0,1 Мгб и размером с холодильник...
rash 09 января 2019 | 16:35
Минкомсвязи полагает, что у нас есть модули памяти?