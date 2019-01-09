Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе, который представлял его интересы в разбирательстве с Алексеем Навальным. Об этом сам Горгадзе написал в Твиттере. «Я больше не веду это дело – такова воля моего доверителя. Комментировать решение Золотова я не буду, лишь отмечу, что это не связано с его недовольством качеством моих услуг», — написал юрист.

В декабре Золотов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства из-за фильма-0расследвоания ФБК о нарушениях при закупках продуктов для сотрудников Росгвардии.

Люблинский суд Москвы пока оставил иск без движения, обнаружив нарушения при составлении искового заявления.