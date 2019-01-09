Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе
Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе, который представлял его интересы в разбирательстве с Алексеем Навальным. Об этом сам Горгадзе написал в Твиттере. «Я больше не веду это дело – такова воля моего доверителя. Комментировать решение Золотова я не буду, лишь отмечу, что это не связано с его недовольством качеством моих услуг», — написал юрист.
В декабре Золотов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства из-за фильма-0расследвоания ФБК о нарушениях при закупках продуктов для сотрудников Росгвардии.
Люблинский суд Москвы пока оставил иск без движения, обнаружив нарушения при составлении искового заявления.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lenin3 09 января 2019 | 15:40
Слишком умный для Золотова адвокат оказался,слова непонятные говорит,некоторые даже на латыни,а вот как отбивную сделать из человека-не знает.Ну их нафиг,этих умников очкастых,от них одни проблемы...
boooben 09 января 2019 | 15:47
Нищеброду Зололтову услуги ШО ТЫ оказались не по карману.
lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:20
boooben: Ты пидарок сильно-то не раслабляйся - скоро тебя пидарка будем пердолить вовсе дырки - запасайся солидолом, чтобы твоя вонючая дырка не покрылась гнойными мозолЯми!
tant14 09 января 2019 | 16:31
lenia_kosoy: Опытом делишься, голубок7 Молодец, говоришь тебе солидол помог золотовскую братву в три смены обслуживать?
Правильно, ты же патриот и не должен ни одному гвардейцу отказывать.
Старайся, голубок, но не надрывайся и сам про солидол не забывай.
skif_05 09 января 2019 | 16:23
lenin3:
Горгадзе известный путиноид и кореш Соловья. Он с Золотовым из одной банды.
vilingrad 09 января 2019 | 15:53
vitaly_mx23: А зачем бравому росгвардейцу адвокат? Он и так без последствий из любого котлету сделает; у него 300000 штыков за погонами! На хрена попу гармонь?!
zapadnay 09 января 2019 | 16:16
Да, печалька.... Какие гонорары потерял...
azatjan1 09 января 2019 | 15:46
Потому, что Шота должен был отговорить своего доверителя от этой глупой затеи, заведомо смешной и проигрышной, даже в нашем суде. Так как цены, по которой покупали картошку, капусту и другие продовольствия для Росгвардии завышены, понятны для любой домохозяйки, которая посещает наши магазины. Шота Горгадзе решил срубить деньжат с доверителя, думая, что суд будет на их стороне и это будут легкие деньги.
dennik 09 января 2019 | 15:47
Золотов будет сам себя защищать! У него это великолепно получается :-)))))
mulltipulti 09 января 2019 | 15:58
dennik: -пусть лучше споет, У него это великолепно получается :-)))))
lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:22
mulltipulti: ...а у тебя великолепно получается отсасывать)))) Так что готовься к приёму клиенов!
kitaiss 09 января 2019 | 15:58
Люблинский суд Москвы пока оставил иск без движения, обнаружив нарушения при составлении искового заявления.
=======================================================
шо, таки сливают опричника?
надо бы лапшой затарицца...
zhrv 09 января 2019 | 15:59
Наверно, пара рот гвардейцев перед судом, на "Карателях", "Стенах", да с огнеметными системами - лучше любого адвоката докажут правду Генерала.
yralez 09 января 2019 | 16:02
Адвокаты золотова это 350 тысяч дармоедов и озерная ОПГ.
Какой басманный суд устоит ?
lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:31
yralez: А тебя заднеприводного пердолят без передыха! Ты хоть бы выпросил какие-нибудь льготы у Путина за эксплуатацию твоей вонючей дырки круглосуточно!
sasass 09 января 2019 | 16:19
Что понимает в юриспруденции бывший автослесарь - телохранитель и теперешний солдафон на должности генерала армии.....
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 09 января 2019 | 16:22
вот до чего доводит любовь к капуте...