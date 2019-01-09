Z Архив новостей новости
5 18 6 4067
15:32, 09 января 2019

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе, который представлял его интересы в разбирательстве с Алексеем Навальным. Об этом сам Горгадзе написал в Твиттере. «Я больше не веду это дело – такова воля моего доверителя. Комментировать решение Золотова я не буду, лишь отмечу, что это не связано с  его недовольством качеством моих услуг», — написал юрист.
В  декабре Золотов подал иск к  Навальному о защите чести и достоинства из-за фильма-0расследвоания ФБК о нарушениях при закупках продуктов для сотрудников Росгвардии.
Люблинский суд Москвы пока оставил иск без движения, обнаружив нарушения при составлении искового заявления.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:35


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






lenin3 09 января 2019 | 15:40

Слишком умный для Золотова адвокат оказался,слова непонятные говорит,некоторые даже на латыни,а вот как отбивную сделать из человека-не знает.Ну их нафиг,этих умников очкастых,от них одни проблемы...

boooben 09 января 2019 | 15:47

Нищеброду Зололтову услуги ШО ТЫ оказались не по карману.

lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:20

boooben: Ты пидарок сильно-то не раслабляйся - скоро тебя пидарка будем пердолить вовсе дырки - запасайся солидолом, чтобы твоя вонючая дырка не покрылась гнойными мозолЯми!

tant14 09 января 2019 | 16:31

lenia_kosoy: Опытом делишься, голубок7 Молодец, говоришь тебе солидол помог золотовскую братву в три смены обслуживать?
Правильно, ты же патриот и не должен ни одному гвардейцу отказывать.
Старайся, голубок, но не надрывайся и сам про солидол не забывай.

skif_05 09 января 2019 | 16:23

lenin3:
Горгадзе известный путиноид и кореш Соловья. Он с Золотовым из одной банды.

vilingrad 09 января 2019 | 15:53

vitaly_mx23: А зачем бравому росгвардейцу адвокат? Он и так без последствий из любого котлету сделает; у него 300000 штыков за погонами! На хрена попу гармонь?!

zapadnay 09 января 2019 | 16:16

Да, печалька.... Какие гонорары потерял...

azatjan1 09 января 2019 | 15:46

Потому, что Шота должен был отговорить своего доверителя от этой глупой затеи, заведомо смешной и проигрышной, даже в нашем суде. Так как цены, по которой покупали картошку, капусту и другие продовольствия для Росгвардии завышены, понятны для любой домохозяйки, которая посещает наши магазины. Шота Горгадзе решил срубить деньжат с доверителя, думая, что суд будет на их стороне и это будут легкие деньги.

dennik 09 января 2019 | 15:47

Золотов будет сам себя защищать! У него это великолепно получается :-)))))

mulltipulti 09 января 2019 | 15:58

dennik: -пусть лучше споет, У него это великолепно получается :-)))))

lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:22

mulltipulti: ...а у тебя великолепно получается отсасывать)))) Так что готовься к приёму клиенов!

kitaiss 09 января 2019 | 15:58

Люблинский суд Москвы пока оставил иск без движения, обнаружив нарушения при составлении искового заявления.
=======================================================
шо, таки сливают опричника?
надо бы лапшой затарицца...

zhrv 09 января 2019 | 15:59

Наверно, пара рот гвардейцев перед судом, на "Карателях", "Стенах", да с огнеметными системами - лучше любого адвоката докажут правду Генерала.

yralez 09 января 2019 | 16:02

Адвокаты золотова это 350 тысяч дармоедов и озерная ОПГ.
Какой басманный суд устоит ?

lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:31

yralez: А тебя заднеприводного пердолят без передыха! Ты хоть бы выпросил какие-нибудь льготы у Путина за эксплуатацию твоей вонючей дырки круглосуточно!

sasass 09 января 2019 | 16:19

Что понимает в юриспруденции бывший автослесарь - телохранитель и теперешний солдафон на должности генерала армии.....

fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 09 января 2019 | 16:22

вот до чего доводит любовь к капуте...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 292 6 5724 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Лаос передал России партию танков Т-34 на безвозмездной основе Это акт доброй воли…

5 54 6 5110
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 108 6 10465 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 83 6 9884 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 566 6 67712 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 69 6 8859 07.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 225 6 29496 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 284 6 37491 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 20023 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8878 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 352 6 48424 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 55 6 7502 04.01
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 187 6 26365 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Новости

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2» Правительство Германии с большой озабоченностью воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока-2»...

5 37 6 5519
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14078 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

New Horizons передал первые снимки с дальних окраин Солнечной системы Зонду удалось сфотографировать поверхность астероида, расположенного далеко за орбитой Плутона…

5 62 6 10683 03.01
Kкосмос, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Экс-глава ЦРУ: Президент Путин – самый большой подарок для НАТО со времён окончания «холодной войны» Он подчеркнул, что Путин дал альянсу «новый повод жить»...

5 15 6 24920
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 145 6 199780 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 104 6 28460 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 356 6 378599 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 195 6 138181 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7542437
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3851206

Сегодня в эфире