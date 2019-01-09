В Кремле не рассматривают возможность обмена Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже на Марию Бутину

В Кремле не рассматривают возможность обмена американца Пола Уилана, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже на россиянку Марию Бутину, находящуюся в американской тюрьме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре, в России никто никогда людей в качестве пешек не использует», — сказал Песков.

Пол Уилан был задержан в Москве в коцне декабря. Его обвинили в получении флэш-карты с секретным списком российских агентов. Родственники Уилана говорят, что он приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым.