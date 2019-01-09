В Кремле не рассматривают возможность обмена Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже на Марию Бутину
В Кремле не рассматривают возможность обмена американца Пола Уилана, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже на россиянку Марию Бутину, находящуюся в американской тюрьме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре, в России никто никогда людей в качестве пешек не использует», — сказал Песков.
Пол Уилан был задержан в Москве в коцне декабря. Его обвинили в получении флэш-карты с секретным списком российских агентов. Родственники Уилана говорят, что он приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым.
Комментарии7
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:36
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sirwalterscott 09 января 2019 | 15:52
в России никто никогда людей в качестве пешек не использует„
no comment)))
watson_ 09 января 2019 | 15:38
Вредные эти рюские , не хотят обменивать Пола Бонда 007, имеющего сразу пять пачпортов, и пойманного на месте преступления на любительницу приключений и фанатку США Бутину, как бы не пришлось хорошим американцам из ФБР или ЦРУ добавить к Марии Бутиной ещё Карину Орлову, и снова начать торговаться ?-)))
lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:02
Путину следует всю либеральную 3,14Zдобратию сгребсти и в каталажку тараканов жрать, а некоторых их них, самых "активных", вообще к стенке как изменников России!
lenia_kosoy 09 января 2019 | 16:16
Правильно нечего менять барнаульскую проститутку на агента нескольких разведок Европы и сша! В цру всё руководство ползает на жопе по такому провалу их супер агента!
sparky 09 января 2019 | 16:19
«В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре, в России никто никогда людей в качестве пешек не использует», — сказал Песков.
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Ранее говорили: "Врет как сивый мерин".
Теперь: "Врет как Песков".
sasass 09 января 2019 | 16:22
...но зато пешки во власти во всех сферах деятельности...