США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии
Об этом заявил командующий ВС США в Японии Джерри Мартинес. «На данном этапе у США таких планов нет», — сказал он. Мартинес также выразил надежду, что Москве и Токио наконец удастся урегулировать территориальный вопрос и ситуацию с заключением мирного договора.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что американцам, если они захотят разместить свои базы на территории страны, потребуется согласие правительства Японии.
В то же время он отметил, что присутствие в стране вооруженных сил США крайне важно для мира и безопасности на Дальнем Востоке. По словам Синдзо Абэ, эти войска не враждебны России.
Комментарии28
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:36
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timudjin 09 января 2019 | 15:45
vitaly_mx23: Лёха, мега, супер агент чугунного. Гапонище-провокаторчище. Так что денежка у него имеется..
vilingrad 09 января 2019 | 15:47
timudjin: Врут пиндосы! Как только Вова торганет,себе в убыток( из него купец как из чекиста балерина), сразу разместят пару баз. У них такая привычка...
ahtung700 09 января 2019 | 15:56
vilingrad: насчет баз,да, я впервые с тобой согласен, петрушка
johio 09 января 2019 | 16:01
ahtung700: Как говорил Черчиль - надо оценивать не намерения своего партнера, а его возможности...
kreamssdick 09 января 2019 | 16:01
vilingrad: Лучше уж сразу на Сахалине американскую базу, чтобы два раза не ходить.
creta 09 января 2019 | 16:07
vilingrad: Ты ли это пишешь, имбицил?
johio 09 января 2019 | 16:18
creta: Думаю, Сахалин дружно проголосоует за переход в Японию или США(нужное подчеркнуть) если спросят
tiridas 09 января 2019 | 16:32
johio: Сколько сахалинцев ежедневно остаются в Японии на ПМЖ?
В очередь стоят?
А ведь никто не мешает.
accyapa 09 января 2019 | 15:37
ЭХО, как всегда, новость подаёт в кастрированном виде.
"Таких планов у США нет. Мамой клянусь!" - сказал генерал.
olegleon 09 января 2019 | 15:40
accyapa: …. скрестив пальцы и вспоминая "НАТО не будет продвигаться на восток, если СССР уйдёт из Германии"
boooben 09 января 2019 | 15:42
"Не намерены", но в ответ на идиотские недружественные шаги РФ - придется. И правильно.
olegleon 09 января 2019 | 15:52
boooben: вот и причина почему острова нельзя полностью под контроль японцам отдавать.
tiridas 09 января 2019 | 16:11
boooben: Никаких недружественных шагов Ельцин и Путин до нападения Мишико не совершали.
Тем не менее НАТО заняло базами весь периметр в Европе, США вышли из ПРО.
niko1268 09 января 2019 | 15:43
ага)))) НА ДАННОМ ЭТАПЕ, ну а потом будет другой этап, на котором такие планы появятся))))
zero_1966 09 января 2019 | 15:45
Что, уже отдали ?
zero_1966 09 января 2019 | 15:50
А 36 тысяч убитых и умерших Советских солдат?
lager23 09 января 2019 | 16:00
zero_1966: в земле их лежит не похороненных сотни тысяч...Путену уже 18 лет некогда об этом думать, да и ни к чему, он делает деньги для себя и своих друзей, делает это с задором и искоркой!
mitja_76 09 января 2019 | 15:50
Естественно не планируют. Нахрена?
Остров Хонсю к России заметно ближе, чем эти три злополучных острова
mitja_76 09 января 2019 | 15:54
mitja_76: Сорри, Хоккайдо.
timudjin 09 января 2019 | 15:53
Что значит в случае "если будут переданы" ? Срочно принять закон, по которому наколовший голову ботаксом,- не может работать президентом. Сибирь,- Китаю, Курилы,-Японии. Любители построить "русский мир" в Украине, ау. Вы где ?А в России, русский мир не хотите строить ? Или чугунный команды не давал ?
kreamssdick 09 января 2019 | 16:02
timudjin: Калининградцы уже раскатывают губу, карельцы. Патриотизм на ниточке держится
tiridas 09 января 2019 | 16:40
timudjin: Нет ни одного заявления, даже намёка от политиков о передаче какой-либо части российской территории. Только ЭМ гундосит. ))))
lager23 09 января 2019 | 15:55
Ельцинский клан давно продался госдепу, а Володя просто продолжает вверенное ему Таней Дьяченко дело, не более того!
arabtom 09 января 2019 | 16:00
lager23: Интересно, вы где последние пять лет провели? В тюрьме или в дурдоме?
lenia_kosoy 09 января 2019 | 15:55
Что-то подобное мы слышали при распаде соцлагеря и СССР! Пиндосня самая мерзапакостная часть населения Земли - говорят одно, а делают другое.
persev Виктор Перцев 09 января 2019 | 15:59
Сегодня нет, завтра появятся!
Продвижение НАТО на Восток после вывода Российских войск из Германии тоже не планировалось.
В Украине строится военная база США?Великобритании? НАТО?
Враньё и двойные стандарты!
Больше вызовет удивление если введут безвизовый режим для простых граждан между Россией и США и Европейскими странами.
kp6ic 09 января 2019 | 16:02
поверьте нам на слово. неужели царь и его клика схавают этот чан говна?