США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии

Об этом заявил командующий ВС США в Японии Джерри Мартинес. «На данном этапе у США таких планов нет», — сказал он. Мартинес также выразил надежду, что Москве и Токио наконец удастся урегулировать территориальный вопрос и ситуацию с заключением мирного договора.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что американцам, если они захотят разместить свои базы на территории страны, потребуется согласие правительства Японии.

В то же время он отметил, что присутствие в стране вооруженных сил США крайне важно для мира и безопасности на Дальнем Востоке. По словам Синдзо Абэ, эти войска не враждебны России.