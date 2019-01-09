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15:31, 09 января 2019

США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии

Об этом заявил командующий ВС  США в  Японии Джерри Мартинес. «На данном этапе у США таких планов нет», — сказал он. Мартинес также выразил надежду, что Москве и Токио наконец удастся урегулировать территориальный вопрос и  ситуацию с заключением мирного договора.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что американцам, если они захотят разместить свои базы на территории страны, потребуется согласие правительства Японии.
В то же время он отметил, что присутствие в стране вооруженных сил США крайне важно для мира и безопасности на Дальнем Востоке. По словам Синдзо Абэ, эти войска не враждебны России.

Комментарии

28

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vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:36


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






timudjin 09 января 2019 | 15:45

vitaly_mx23: Лёха, мега, супер агент чугунного. Гапонище-провокаторчище. Так что денежка у него имеется..

vilingrad 09 января 2019 | 15:47

timudjin: Врут пиндосы! Как только Вова торганет,себе в убыток( из него купец как из чекиста балерина), сразу разместят пару баз. У них такая привычка...

ahtung700 09 января 2019 | 15:56

vilingrad: насчет баз,да, я впервые с тобой согласен, петрушка

johio 09 января 2019 | 16:01

ahtung700: Как говорил Черчиль - надо оценивать не намерения своего партнера, а его возможности...

kreamssdick 09 января 2019 | 16:01

vilingrad: Лучше уж сразу на Сахалине американскую базу, чтобы два раза не ходить.

creta 09 января 2019 | 16:07

vilingrad: Ты ли это пишешь, имбицил?

johio 09 января 2019 | 16:18

creta: Думаю, Сахалин дружно проголосоует за переход в Японию или США(нужное подчеркнуть) если спросят

tiridas 09 января 2019 | 16:32

johio: Сколько сахалинцев ежедневно остаются в Японии на ПМЖ?
В очередь стоят?
А ведь никто не мешает.

accyapa 09 января 2019 | 15:37

ЭХО, как всегда, новость подаёт в кастрированном виде.

"Таких планов у США нет. Мамой клянусь!" - сказал генерал.

olegleon 09 января 2019 | 15:40

accyapa: …. скрестив пальцы и вспоминая "НАТО не будет продвигаться на восток, если СССР уйдёт из Германии"

boooben 09 января 2019 | 15:42

"Не намерены", но в ответ на идиотские недружественные шаги РФ - придется. И правильно.

olegleon 09 января 2019 | 15:52

boooben: вот и причина почему острова нельзя полностью под контроль японцам отдавать.

tiridas 09 января 2019 | 16:11

boooben: Никаких недружественных шагов Ельцин и Путин до нападения Мишико не совершали.
Тем не менее НАТО заняло базами весь периметр в Европе, США вышли из ПРО.

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niko1268 09 января 2019 | 15:43

ага)))) НА ДАННОМ ЭТАПЕ, ну а потом будет другой этап, на котором такие планы появятся))))

zero_1966 09 января 2019 | 15:45

Что, уже отдали ?

zero_1966 09 января 2019 | 15:50

А 36 тысяч убитых и умерших Советских солдат?

lager23 09 января 2019 | 16:00

zero_1966: в земле их лежит не похороненных сотни тысяч...Путену уже 18 лет некогда об этом думать, да и ни к чему, он делает деньги для себя и своих друзей, делает это с задором и искоркой!

mitja_76 09 января 2019 | 15:50

Естественно не планируют. Нахрена?
Остров Хонсю к России заметно ближе, чем эти три злополучных острова

mitja_76 09 января 2019 | 15:54

mitja_76: Сорри, Хоккайдо.

timudjin 09 января 2019 | 15:53

Что значит в случае "если будут переданы" ? Срочно принять закон, по которому наколовший голову ботаксом,- не может работать президентом. Сибирь,- Китаю, Курилы,-Японии. Любители построить "русский мир" в Украине, ау. Вы где ?А в России, русский мир не хотите строить ? Или чугунный команды не давал ?

kreamssdick 09 января 2019 | 16:02

timudjin: Калининградцы уже раскатывают губу, карельцы. Патриотизм на ниточке держится

tiridas 09 января 2019 | 16:40

timudjin: Нет ни одного заявления, даже намёка от политиков о передаче какой-либо части российской территории. Только ЭМ гундосит. ))))

lager23 09 января 2019 | 15:55

Ельцинский клан давно продался госдепу, а Володя просто продолжает вверенное ему Таней Дьяченко дело, не более того!

arabtom 09 января 2019 | 16:00

lager23: Интересно, вы где последние пять лет провели? В тюрьме или в дурдоме?

lenia_kosoy 09 января 2019 | 15:55

Что-то подобное мы слышали при распаде соцлагеря и СССР! Пиндосня самая мерзапакостная часть населения Земли - говорят одно, а делают другое.

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persev Виктор Перцев 09 января 2019 | 15:59

Сегодня нет, завтра появятся!

Продвижение НАТО на Восток после вывода Российских войск из Германии тоже не планировалось.
В Украине строится военная база США?Великобритании? НАТО?

Враньё и двойные стандарты!

Больше вызовет удивление если введут безвизовый режим для простых граждан между Россией и США и Европейскими странами.

kp6ic 09 января 2019 | 16:02

поверьте нам на слово. неужели царь и его клика схавают этот чан говна?

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