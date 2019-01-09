В Ярославле в отделе полиции заблокирован экс-заключенный Р. Вахапов, который ранее рассказал о пытках в колонии
Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».
Адвокат Вахапова Ирина Бирюкова отмечает, что официально ее подзащитный не задержан, но ему не дают покинуть отделение. В отношении Вахапова составлен протокол о нарушении административного надзора
Руслан Вахапов приехал в отдел, чтобы отметиться, согласно правилам административного надзора. От полиции он не скрывался, надзор был установлен по адресу, где он проживать не может. Фактический адрес в полиции не принимают, — добавила Бирюкова.
Комментарии16
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kottigr1 09 января 2019 | 15:32
Империя Зла не прощает даже своих бывших узников..
olegleon 09 января 2019 | 15:46
kottigr1: ты теперь защищаешь права тех, кто демонстрирует член детям?
pantv6666 09 января 2019 | 16:11
olegleon: А где поссать? Когда идешь от платформы в нашем городке ваще ни одного сортира. Нам мужикам еще проще. А вот бабы как раскорячиваются в ближайшем по дороге леске. Рассеюшка. А в электричке ты козел лахтинский, пробовал в туалет зайти? Ох как Русью пахнет. И дверь не закрывается.
poluputing 09 января 2019 | 16:13
olegleon: следите за определённого рода судебными делами? Вот я , например, не в курсе за что он сидел. Сейчас то удерживают не за это. А вы почто такой интересант? Лазейку ищете как обойти закон? Рыльце в пуху?
wild_division 09 января 2019 | 16:23
Во первых надо все говорить своими словами.
Не заблокировали, а взяли в заложники.
Во вторых, Вендетто в нашем законе пока еще не прописано.
kottigr1 09 января 2019 | 16:28
olegleon: кто демонстрирует член детям?
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Понятия не имею за что отбыл свой срок тот бедолага. Перед обществом и законом он чист, после отбытия срока наказания. Только разве его приговаривали к изощренным пыткам садистами в погонах ? А если его сокамерник сидел к примеру за кражу курицы из супермаркета, теперь его за это надо избивать , насиловать, истязать, отбивать печень, делать на всю жизнь инвалидом ? Ты покрываешь маньяков-садистов ? Сам из этих ?
olegleon 09 января 2019 | 16:47
kottigr1: понятия не имеешь? т.е. разучился пользоваться инетом??
и чист перед законом он будет только после истечения срока надзора, т.к. вышел по УДО, т.е. добровольно согласился на надзор и обязан полностью подчиняться правилам надзора. и то, что его пытали в колонии не даёт ему право нарушать закон снова.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
timudjin 09 января 2019 | 16:39
vitaly_mx23: Лёха, мега, супер агент чугунного. Гапонище-провокаторчище. Так что денежка у него имеется..
hihi2raza 09 января 2019 | 15:50
А что вы хотели, эти ублюдки ментовские никогда не поменяются . Как были садистами и убийцами так и останутся.
vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 15:55
Ну что за брехня!
Разве чекисты за 96 лет кого-то когда-то пытали?
Это же в Гуантанамо всех пытают, ясно же!
macclarren 09 января 2019 | 16:01
оппозиционное дерьмо, как обычно, горой на защиту педофилов! Ублюдочная оппозиция, тут по другому и не скажешь!
pabolo 09 января 2019 | 16:04
macclarren: Клоун, не меня понятий. Его прессуют не за это. А за то, что дал показания на фсиновцев. И твой вскукарек тут мимо летит.
poluputing 09 января 2019 | 16:09
macclarren: ну вы же горой за нацлидера непонятной ориентации, но это не делает тебя оппозиционером, а просто ублюдком
vladimir1967 09 января 2019 | 16:09
macclarren: к пыткам его не приговаривали.
wild_division 09 января 2019 | 16:35
И, что это у вас вонючих портянок и грязных ватников мода давать себе англицкие и пиндосные ники? Макларен, Патрик, Ватсон, Леон, ...?
Ась?
И почему вы мрази, так Россию ненавидете?