В Ярославле в отделе полиции заблокирован экс-заключенный Р. Вахапов, который ранее рассказал о пытках в колонии

Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Адвокат Вахапова Ирина Бирюкова отмечает, что официально ее подзащитный не задержан, но ему не дают покинуть отделение. В отношении Вахапова составлен протокол о нарушении административного надзора

Руслан Вахапов приехал в отдел, чтобы отметиться, согласно правилам административного надзора. От полиции он не скрывался, надзор был установлен по адресу, где он проживать не может. Фактический адрес в полиции не принимают, — добавила Бирюкова.