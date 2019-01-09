Z Архив новостей новости
5 16 6 2652
15:30, 09 января 2019

В Ярославле в отделе полиции заблокирован экс-заключенный Р. Вахапов, который ранее рассказал о пытках в колонии

Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».
Адвокат Вахапова Ирина Бирюкова отмечает, что официально ее подзащитный не задержан, но ему не дают покинуть отделение. В отношении Вахапова составлен протокол о нарушении административного надзора
Руслан Вахапов приехал в отдел, чтобы отметиться, согласно правилам административного надзора. От полиции он не скрывался, надзор был установлен по адресу, где он проживать не может. Фактический адрес в полиции не принимают, — добавила Бирюкова.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kottigr1 09 января 2019 | 15:32

Империя Зла не прощает даже своих бывших узников..

olegleon 09 января 2019 | 15:46

kottigr1: ты теперь защищаешь права тех, кто демонстрирует член детям?

pantv6666 09 января 2019 | 16:11

olegleon: А где поссать? Когда идешь от платформы в нашем городке ваще ни одного сортира. Нам мужикам еще проще. А вот бабы как раскорячиваются в ближайшем по дороге леске. Рассеюшка. А в электричке ты козел лахтинский, пробовал в туалет зайти? Ох как Русью пахнет. И дверь не закрывается.

poluputing 09 января 2019 | 16:13

olegleon: следите за определённого рода судебными делами? Вот я , например, не в курсе за что он сидел. Сейчас то удерживают не за это. А вы почто такой интересант? Лазейку ищете как обойти закон? Рыльце в пуху?

wild_division 09 января 2019 | 16:23

Во первых надо все говорить своими словами.
Не заблокировали, а взяли в заложники.
Во вторых, Вендетто в нашем законе пока еще не прописано.

kottigr1 09 января 2019 | 16:28

olegleon: кто демонстрирует член детям?
--------------------------------------------------------------------
Понятия не имею за что отбыл свой срок тот бедолага. Перед обществом и законом он чист, после отбытия срока наказания. Только разве его приговаривали к изощренным пыткам садистами в погонах ? А если его сокамерник сидел к примеру за кражу курицы из супермаркета, теперь его за это надо избивать , насиловать, истязать, отбивать печень, делать на всю жизнь инвалидом ? Ты покрываешь маньяков-садистов ? Сам из этих ?

olegleon 09 января 2019 | 16:47

kottigr1: понятия не имеешь? т.е. разучился пользоваться инетом??
и чист перед законом он будет только после истечения срока надзора, т.к. вышел по УДО, т.е. добровольно согласился на надзор и обязан полностью подчиняться правилам надзора. и то, что его пытали в колонии не даёт ему право нарушать закон снова.

vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:37


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






timudjin 09 января 2019 | 16:39

vitaly_mx23: Лёха, мега, супер агент чугунного. Гапонище-провокаторчище. Так что денежка у него имеется..

hihi2raza 09 января 2019 | 15:50

А что вы хотели, эти ублюдки ментовские никогда не поменяются . Как были садистами и убийцами так и останутся.

vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 15:55

Ну что за брехня!
Разве чекисты за 96 лет кого-то когда-то пытали?
Это же в Гуантанамо всех пытают, ясно же!

macclarren 09 января 2019 | 16:01

оппозиционное дерьмо, как обычно, горой на защиту педофилов! Ублюдочная оппозиция, тут по другому и не скажешь!

pabolo 09 января 2019 | 16:04

macclarren: Клоун, не меня понятий. Его прессуют не за это. А за то, что дал показания на фсиновцев. И твой вскукарек тут мимо летит.

poluputing 09 января 2019 | 16:09

macclarren: ну вы же горой за нацлидера непонятной ориентации, но это не делает тебя оппозиционером, а просто ублюдком

vladimir1967 09 января 2019 | 16:09

macclarren: к пыткам его не приговаривали.

wild_division 09 января 2019 | 16:35

И, что это у вас вонючих портянок и грязных ватников мода давать себе англицкие и пиндосные ники? Макларен, Патрик, Ватсон, Леон, ...?
Ась?
И почему вы мрази, так Россию ненавидете?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 292 6 5724 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Лаос передал России партию танков Т-34 на безвозмездной основе Это акт доброй воли…

5 54 6 5110
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 108 6 10465 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 83 6 9884 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 566 6 67712 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 69 6 8859 07.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 225 6 29496 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 284 6 37491 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 20023 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8878 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 352 6 48424 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 55 6 7502 04.01
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 187 6 26365 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Новости

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2» Правительство Германии с большой озабоченностью воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока-2»...

5 37 6 5519
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14078 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

New Horizons передал первые снимки с дальних окраин Солнечной системы Зонду удалось сфотографировать поверхность астероида, расположенного далеко за орбитой Плутона…

5 62 6 10683 03.01
Kкосмос, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Экс-глава ЦРУ: Президент Путин – самый большой подарок для НАТО со времён окончания «холодной войны» Он подчеркнул, что Путин дал альянсу «новый повод жить»...

5 15 6 24920
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 145 6 199780 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 104 6 28460 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 356 6 378599 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 195 6 138181 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7542437
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3851206

Сегодня в эфире