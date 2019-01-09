Первые в этом году официальные курсы доллара и евро существенно снизились. Российская валюта выросла примерно на два с половиной рубля. Предыдущий раз ЦБ устанавливал официальные курсы валют по итогам биржевых торгов до нового года, 29 декабря.

Официальный курс доллара на завтра составляет 67 рублей 08 копеек, евро — 76,91.