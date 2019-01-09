Первые в этом году официальные курсы доллара и евро существенно снизились
Первые в этом году официальные курсы доллара и евро существенно снизились. Российская валюта выросла примерно на два с половиной рубля. Предыдущий раз ЦБ устанавливал официальные курсы валют по итогам биржевых торгов до нового года, 29 декабря.
Официальный курс доллара на завтра составляет 67 рублей 08 копеек, евро — 76,91.
Комментарии1
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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