Данные Московской Антидопинговой лаборатории уже давно готовы к передаче специалистам ВАДА
Данные Московской Антидопинговой лаборатории уже давно готовы к передаче специалистам ВАДА. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Эксперты ВАДА прибудут в Москву сегодня. Ранее они не смогли получить данные, так как их оборудование не было сертифицировано в России.
Комментарии2
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gonduras_in_colima 09 января 2019 | 15:06
Они готовы не просто давно.
Они были готовы ещё до того, как спортсмены нассали в банки.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.