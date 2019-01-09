Данные Московской Антидопинговой лаборатории уже давно готовы к передаче специалистам ВАДА. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эксперты ВАДА прибудут в Москву сегодня. Ранее они не смогли получить данные, так как их оборудование не было сертифицировано в России.