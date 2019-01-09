В Ярославле задержан бывший заключенный местной колонии №1 Руслан Вахапов
Он был одним из тех, кто публично жаловался на пытки в этом исправительном учреждении.
Мужчину не выпустили из полицейского участка, когда он пришел отметиться в соответствии с правилами административного надзора после освобождения. Его машину заблокировали. «Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских», — сообщает фонд «Общественный вердикт», не уточняя, какие требования предъявили полицейские.
Руслан Вахапов стал известен в 2017 году, когда рассказал об избиении заключенных бойцами спецназа ФСИН. Помимо него об этом также открыто говорили осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих и Евгений Макаров. Дело о пытках в ярославской колонии возбудили только прошлым летом после того как «Новая газета» опубликовала видео истязаний Макарова.
Вахапов вышел на свободу в июне 2018 года. Суд установил административный надзор за ним на шесть лет. В течение этого времени ему запрещено покидать регион.
Комментарии3
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luger_max_otto 09 января 2019 | 15:09
Он много говорил о пытках в колонии- теперь ему остается пришить разглашение гостайны.
polsan 09 января 2019 | 15:13
А что ещё можно ожидать от ФСИН.... Будут мстить и дальше пытать!