В Ярославле задержан бывший заключенный местной колонии №1 Руслан Вахапов

Он был одним из тех, кто публично жаловался на пытки в этом исправительном учреждении.

Мужчину не выпустили из полицейского участка, когда он пришел отметиться в соответствии с правилами административного надзора после освобождения. Его машину заблокировали. «Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских», — сообщает фонд «Общественный вердикт», не уточняя, какие требования предъявили полицейские.

Руслан Вахапов стал известен в 2017 году, когда рассказал об избиении заключенных бойцами спецназа ФСИН. Помимо него об этом также открыто говорили осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих и Евгений Макаров. Дело о пытках в ярославской колонии возбудили только прошлым летом после того как «Новая газета» опубликовала видео истязаний Макарова.

Вахапов вышел на свободу в июне 2018 года. Суд установил административный надзор за ним на шесть лет. В течение этого времени ему запрещено покидать регион.