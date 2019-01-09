Cинод Вселенского патриархата подписал грамоту о предоставлении независимости новой Православной церкви Украины
Священный синод Вселенского патриархата подписал грамоту о предоставлении независимости новой Православной церкви Украины. На прошлой неделе это сделал глава Константинопольской церкви Варфоломей.
Томос об автокефалии ПЦУ, уже врученный ее предстоятелю митрополиту Епифанию в воскресенье, пришлось возвращать обратно в Стамбул для подписей всех архиереев Вселенского патриархата. Как передает агентство ТАСС, под документом расписались все члены Священного синода. Когда он будет снова доставлен в Киев, неизвестно. В Константинопольской церкви уточнили, что пока не могут сказать, кто будет заниматься этим вопросом. В то же время там заверили, что томос об автокефалии будет переправлен в украинскую столицу в ближайшее время. После этого документ будет находиться в Киеве уже на постоянной основе. Впрочем, в ПЦУ чуть ранее отмечали, что грамота была действительна уже после ее подписания Вселенским патриархом Варфоломеем, а Синод зафиксировал процедурные моменты.
В Украинской православной церкви Московского патриархата не признают предоставление независимости ПЦУ и называют произошедшее «церковным расколом».
Комментарии5
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 15:07
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noxepy_88 09 января 2019 | 15:10
Зашибись!
Безвиз - есть!
Своя церковь -есть!
Памятники Ленину - снесли!
Что дальше? - Переход на латиницу!
А рост благосостояния граждан нахер не всрался)))))
evkryl 09 января 2019 | 15:10
Проверьте, может так еще какой-н. клирик должен угловой штамп поставить. А то опять возвращать придется.
Хотя ... каждый же раз праздник, повод выпить, выложить сэлфи, собрать крестный ход...
pravdatut 09 января 2019 | 15:11
Кирилло покажи Томос РПЦ ?
marchuk 09 января 2019 | 15:16
Да называйте как угодно. Раскол так раскол. Кому раскол, а кому объединение. Оказалось, что не такой уж пуп Земли эта РПЦ. И даже не первая среди равных. Да еще и наглая как танк. Скромнее нужно быть. Особенно духовным эээ лидерам.