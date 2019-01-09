Cинод Вселенского патриархата подписал грамоту о предоставлении независимости новой Православной церкви Украины

Священный синод Вселенского патриархата подписал грамоту о предоставлении независимости новой Православной церкви Украины. На прошлой неделе это сделал глава Константинопольской церкви Варфоломей.

Томос об автокефалии ПЦУ, уже врученный ее предстоятелю митрополиту Епифанию в воскресенье, пришлось возвращать обратно в Стамбул для подписей всех архиереев Вселенского патриархата. Как передает агентство ТАСС, под документом расписались все члены Священного синода. Когда он будет снова доставлен в Киев, неизвестно. В Константинопольской церкви уточнили, что пока не могут сказать, кто будет заниматься этим вопросом. В то же время там заверили, что томос об автокефалии будет переправлен в украинскую столицу в ближайшее время. После этого документ будет находиться в Киеве уже на постоянной основе. Впрочем, в ПЦУ чуть ранее отмечали, что грамота была действительна уже после ее подписания Вселенским патриархом Варфоломеем, а Синод зафиксировал процедурные моменты.

В Украинской православной церкви Московского патриархата не признают предоставление независимости ПЦУ и называют произошедшее «церковным расколом».