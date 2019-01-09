В парке на ВДНХ пообещали провести внутреннее расследование инцидента с заклеенными датами на историческом стенде
Ранее сообщалось, что в парке «Россия – моя история» на ВДНХ появился стенд «История России от Рюрика до Путина». На нем были заклеены даты, связанные с гибелью подлодки Курск, Норд-Остом и Бесланом.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе проекта, такой плакат действительно есть, он не является частью экспозиции и находится в зоне, близкой к гардеробу и складским помещениям. Проводится проверка.
При этом в пресс-службе добавили, что тема Беслана, борьбы с терроризмом и история Норд-Оста в экспозиции освещены и доступны каждому.
Комментарии3
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oxlomon 09 января 2019 | 14:40
Какое ещё расследование? Нафига?!! Любому хомячку и без расследований очевидно, что материалы заклеены по указанию самого Темнейшего!
alex949 09 января 2019 | 14:47
oxlomon:
В пресс-службе добавили, что тема Беслана, борьбы с терроризмом и история Норд-Оста в экспозиции освещены и доступны каждому.
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