В парке на ВДНХ пообещали провести внутреннее расследование инцидента с заклеенными датами на историческом стенде

Ранее сообщалось, что в парке «Россия – моя история» на ВДНХ появился стенд «История России от Рюрика до Путина». На нем были заклеены даты, связанные с гибелью подлодки Курск, Норд-Остом и Бесланом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе проекта, такой плакат действительно есть, он не является частью экспозиции и находится в зоне, близкой к гардеробу и складским помещениям. Проводится проверка.

При этом в пресс-службе добавили, что тема Беслана, борьбы с терроризмом и история Норд-Оста в экспозиции освещены и доступны каждому.