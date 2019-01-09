В Москве совершено нападение на муниципального депутата от КПРФ Кирилла Чиркина
Его несколько раз ударили сзади по голове. Чиркин госпитализирован. Нападение он связывает со своей депутатской деятельностью «Когда рухнул на снег, мне сказали что-то вроде «сбавь обороты, депутат Чиркин», — об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
Как пишет газета КРРФ «Красная Москва», Чиркину в последнее время неоднократно угрожали. На своем посту он занимался деятельностью ГБУ «Жилищник», вопросами капитального ремонта и строительства.
Комментарии9
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wrongway1 09 января 2019 | 14:36
деньги и ещё раз деньги.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 14:51
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lenia_kosoy 09 января 2019 | 14:41
...истинный коммунист, даже будучи ударенным по голове кирпичом успел написать услышанное! У Геннадия Андреевича все такие как Чиркин - нечем их не запугать и не убить! Слава КПРФ, слава героям коммунистам)))))))
binom_arshavina 09 января 2019 | 14:48
lenia_kosoy: >ударенным по голове кирпичом
Интересно, а как бы повел себя Егор Гайдар? Он же тоже коммунист?
ПС. В новостях ничего не сказано про кирпич. Вы в нем уверены?
polsan 09 января 2019 | 14:42
Муниципальный депутат в отличии от депутата ГД - должность связанная с риском для здоровья и жизни, да и долго так как в ГД там не задерживаются похоже. К тому же на одного депутата выделяют 52 тысячи рублей в квартал в виде поощрения, а не зарплаты!
Смелые люди идут туда трудиться!
olegleon 09 января 2019 | 14:49
polsan: а в виде зарплаты сколько выделяют?
klukvik 09 января 2019 | 14:46
остальным депутатам приготовиться и без каски не ходить))
unprejudiced 09 января 2019 | 14:47
ГБУ «Жилищник»... это не против этой организации яшин выступает?
alex_melnikov Алексей Мельников 09 января 2019 | 14:58
Лихие путинские годы ...