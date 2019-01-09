В Москве совершено нападение на муниципального депутата от КПРФ Кирилла Чиркина

Его несколько раз ударили сзади по голове. Чиркин госпитализирован. Нападение он связывает со своей депутатской деятельностью «Когда рухнул на снег, мне сказали что-то вроде «сбавь обороты, депутат Чиркин», — об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Как пишет газета КРРФ «Красная Москва», Чиркину в последнее время неоднократно угрожали. На своем посту он занимался деятельностью ГБУ «Жилищник», вопросами капитального ремонта и строительства.