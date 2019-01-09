Дом, пострадавший в результате взрыва в Магнитогорске не будут сносить и расселять

Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сложившуюся ситуацию он назвал «пляской на костях».

Ранее петицию с просьбой снести полуразрушенный дом подписало более 80 тысяч человек. Губернатор в свою очередь заявил, что будут демонтированы 7 и 8 подъезды, затем проведут детальный технический аудит остальных подъездов.

Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах дома безопасно, — цитирует заявление Дубровского пресс-служба губернатора.