Дом, пострадавший в результате взрыва в Магнитогорске не будут сносить и расселять
Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сложившуюся ситуацию он назвал «пляской на костях».
Ранее петицию с просьбой снести полуразрушенный дом подписало более 80 тысяч человек. Губернатор в свою очередь заявил, что будут демонтированы 7 и 8 подъезды, затем проведут детальный технический аудит остальных подъездов.
Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах дома безопасно, — цитирует заявление Дубровского пресс-служба губернатора.
Комментарии6
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olegleon 09 января 2019 | 14:40
а зачем его сносить? до кого такая "гениальная" идея дошла??
luger_max_otto 09 января 2019 | 14:44
До следующего взрыва газа, ага.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 14:52
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olegleon 09 января 2019 | 14:52
luger_max_otto: а если этот дом снести, то газ взрываться перестанет?
scorpio_ 09 января 2019 | 14:47
"Сложившуюся ситуацию он назвал «пляской на костях»."
Взамен Боря предлагает на этих костях жить.
tv_victim 09 января 2019 | 15:07
Интересно, когда эта развалина рухнет, что скажет губер? Опять поедет на развалинах чекиниться?