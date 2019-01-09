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14:30, 09 января 2019

В Ярославле в отделе полиции заблокирован бывший заключенный, который ранее рассказал о пытках в местной колонии

В Ярославле в отделе полиции заблокирован бывший заключенный Руслан Вахапов, который ранее рассказал о пытках в местной колонии. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Авдокат Вахапова Ирина Бирюкова отмечает, что официально ее подзащитный не задержан, но ему не дают покинуть отделение. В отношении Вахапова составлен протокол о нарушении административного надзора.

Руслан Вахапов приехал в отдел, чтобы отметиться, согласно правилам административного надзора. От полиции он не скрывался, надзор был установлен по адресу, где он проживать не может. Фактический адрес в полиции не принимают, — добавила Бирюкова.

Комментарии

13

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satttana_perrrrkele 09 января 2019 | 14:39

Судя по имени, в совокупности с фамилией, данный товарЫщ из "кавказских", скорее всего муслим. Судя по поднадзорности - вышел по УДО. (за что отсиживал, кстати, не сообщается. Если по насилию и/или педофилии/наркоте, то ... быть осторожными).
Это не оправдывает МУСОРОВ: они такие же. Клали они на Закон

luger_max_otto 09 января 2019 | 14:41

И повесят на недавнего сидельца разглашение гостайны...

olegleon 09 января 2019 | 14:43

satttana_perrrrkele: если сообщат все его "подвиги" за которые он сидел, то даже либералы побрезгают его защищать.

ivfn 09 января 2019 | 14:50

olegleon:
Руслан Вахапов отбывал в исправительной колонии наказание за совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних. Борец за права заключенных,,педофил. . ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!!

vitaly_mx23 09 января 2019 | 14:52


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






ivar1964 09 января 2019 | 14:53

olegleon: А Вы знаете про его "подвиги"? Вместе совершали?

olegleon 09 января 2019 | 14:55

ivar1964: глупее ничего написать не могли?

ivar1964 09 января 2019 | 15:11

olegleon: Не могу сравниться с Вами. Виноват!

ivfn 09 января 2019 | 15:03

ivar1964:
А что это большой секрет? Руслан Вахапов отбывал в исправительной колонии наказание за совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних ТО есть педофил.

ivar1964 09 января 2019 | 15:09

ivfn: Я, признаться, не слежу ни за Вахаповым, ни за прочими. Но, полагаю, что за свое преступление он получил наказание, которое должен понести в соответствии с законом, а не по капризам полиции. Нет?

ivfn 09 января 2019 | 14:48

satttana_perrrrkele:
Руслан Вахапов отбывал в исправительной колонии наказание за совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних. Борец за права заключенных . ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!!

ivfn 09 января 2019 | 15:06

satttana_perrrrkele:
//(за что отсиживал, кстати, не сообщается. Если по насилию и/или педофилии/наркоте, то ... быть осторожными).//
Руслан Вахапов отбывал в исправительной колонии наказание за совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних Он друган второго, Макарова,которого били 7 лет ,так и недобили. По одиночкам напару отирались.

bvc1955 09 января 2019 | 15:13

В комментарии к аналогичной информации на сайте радио «Свобода» я написал, что это — ещё не 37-й гол, но движение уверенной поступью к нему. Здесь могу лишь повторить сказанное. Владимир Бурсановский

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