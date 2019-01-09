Все члены Константинопольского патриархата подписали грамоту о предоставлении независимости УПЦ
Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали сегодня грамоту о предоставлении независимости Украинской православной церкви. Документ будет отправлен на Украину в ближайшее время, — сообщили ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата.
В субботу Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе Православной церкви Украины, Епифанию, документ об автокефалии, который был доставлен в Киев. Однако затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев Синода Константинопольского патриархата.
Комментарии12
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olegleon 09 января 2019 | 14:34
а где новость на Эхе про сегодняшний обвал рубля? или Эхо это православное украинское СМИ?
vitaly_mx23 09 января 2019 | 14:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 14:54
Теперь этой грамотой всякому православному осталось только подтереться?!
А какелам потом на нее молиться?!!
Ну-и-ну... ;-)))))
ykpo_typucto 09 января 2019 | 14:40
Мать моя женщина, термос в новостях вернулся...ну сегодня пока раз триста про него не напишут, не успокоятся.
unprejudiced 09 января 2019 | 14:41
посмотрел фото этих членов... убогое зрелище. на священнослужителей они точно не похожи. Недаром все смеются с этого томоса вырезанного почему то в форме фаллоса, видимо специально. чтобы все понимали что эта бумажка и текст на ней не стоит ровным счетом ничего
kottigr1 09 января 2019 | 14:52
unprejudiced: томоса вырезанного почему то в форме фаллоса
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Сторонники Путина очень своеобразных взглядов. Они и не такое, глядя на документы увидят.
igor919191 09 января 2019 | 14:47
Хохлы носятся с этой бумагой, как с писанной торбой.
kitaiss 09 января 2019 | 14:50
что и требовалось доказать!
sergushakil 09 января 2019 | 14:53
А на Эхе уже дискутировался вопрос о грубом вмешательстве государства в дела церкви или либеры опять в рот демократической воды набрали?
lager23 09 января 2019 | 14:55
Гундяев должен подчиниться этому ввиду единоначалия церковной иерархии, в противном случае он откроет ящик Пандоры и станет раскольником, как Путен сделал это «отжав» ссылаясь на народный референдум Крым, создав прецедент для отделения от государства и попав в немилость цивилизованного мира.
hagana 09 января 2019 | 15:03
Ну вот все и подписано ! А как пригожинцы злобствовали ,что этого не произойдет !
ruso_turisto 09 января 2019 | 15:11
Хорошие новости. Во-первых это правильно что в провинции интересуются новостями из столицы и метрополии. Во-вторых, Украина как мать православия и материнская церковь для Руси и ее окраины - Московии (Залесье) теперь наконец то вернула себе Томос. А вот КГБ шная секта РПЦ во главе с неудачником и болваном - Томоса НЕ имеет и скорее всего иметь не будет.( Ну разрешение на работу от Сталина и НКВД не в счет). Причина - глупость и гордыня. Это же на добыло с Вселенским патриархом так отношения испортить - и попытаться отравить и хамить и угрожать. Я думаю кирилку скоро может удар хватить, как и других ГРУ-ФСБ шных недогенералов, прокакавших важные задания.