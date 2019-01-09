Все члены Константинопольского патриархата подписали грамоту о предоставлении независимости УПЦ

Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали сегодня грамоту о предоставлении независимости Украинской православной церкви. Документ будет отправлен на Украину в ближайшее время, — сообщили ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата.

В субботу Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе Православной церкви Украины, Епифанию, документ об автокефалии, который был доставлен в Киев. Однако затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев Синода Константинопольского патриархата.