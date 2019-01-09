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14:30, 09 января 2019

Все члены Константинопольского патриархата подписали грамоту о предоставлении независимости УПЦ

Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали сегодня грамоту о предоставлении независимости Украинской православной церкви. Документ будет отправлен на Украину в ближайшее время, — сообщили ТАСС в  пресс-службе Вселенского патриархата.

В субботу Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе Православной церкви Украины, Епифанию, документ об автокефалии, который был доставлен в Киев. Однако затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев Синода Константинопольского патриархата.

Комментарии

12

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olegleon 09 января 2019 | 14:34

а где новость на Эхе про сегодняшний обвал рубля? или Эхо это православное украинское СМИ?

vitaly_mx23 09 января 2019 | 14:52


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 14:54

Теперь этой грамотой всякому православному осталось только подтереться?!
А какелам потом на нее молиться?!!

Ну-и-ну... ;-)))))

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ykpo_typucto 09 января 2019 | 14:40

Мать моя женщина, термос в новостях вернулся...ну сегодня пока раз триста про него не напишут, не успокоятся.

unprejudiced 09 января 2019 | 14:41

посмотрел фото этих членов... убогое зрелище. на священнослужителей они точно не похожи. Недаром все смеются с этого томоса вырезанного почему то в форме фаллоса, видимо специально. чтобы все понимали что эта бумажка и текст на ней не стоит ровным счетом ничего

kottigr1 09 января 2019 | 14:52

unprejudiced: томоса вырезанного почему то в форме фаллоса
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Сторонники Путина очень своеобразных взглядов. Они и не такое, глядя на документы увидят.

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igor919191 09 января 2019 | 14:47

Хохлы носятся с этой бумагой, как с писанной торбой.

kitaiss 09 января 2019 | 14:50

что и требовалось доказать!

sergushakil 09 января 2019 | 14:53

А на Эхе уже дискутировался вопрос о грубом вмешательстве государства в дела церкви или либеры опять в рот демократической воды набрали?

lager23 09 января 2019 | 14:55

Гундяев должен подчиниться этому ввиду единоначалия церковной иерархии, в противном случае он откроет ящик Пандоры и станет раскольником, как Путен сделал это «отжав» ссылаясь на народный референдум Крым, создав прецедент для отделения от государства и попав в немилость цивилизованного мира.

hagana 09 января 2019 | 15:03

Ну вот все и подписано ! А как пригожинцы злобствовали ,что этого не произойдет !

ruso_turisto 09 января 2019 | 15:11

Хорошие новости. Во-первых это правильно что в провинции интересуются новостями из столицы и метрополии. Во-вторых, Украина как мать православия и материнская церковь для Руси и ее окраины - Московии (Залесье) теперь наконец то вернула себе Томос. А вот КГБ шная секта РПЦ во главе с неудачником и болваном - Томоса НЕ имеет и скорее всего иметь не будет.( Ну разрешение на работу от Сталина и НКВД не в счет). Причина - глупость и гордыня. Это же на добыло с Вселенским патриархом так отношения испортить - и попытаться отравить и хамить и угрожать. Я думаю кирилку скоро может удар хватить, как и других ГРУ-ФСБ шных недогенералов, прокакавших важные задания.

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