С сегодняшнего дня штраф за неоплату парковки в Москве повышается до 5 тысяч рублей
Вступил в силу соответствующий закон. В пояснительной записке к документу сообщается, что прежний штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.
С 15 декабря на некоторых центральных улицах Москвы стоимость парковки повысилась до 380 рублей в час. Одновременно с 1 января увеличилась стоимость эвакуации автомобилей.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 14:53
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
curhatuy6 09 января 2019 | 15:11
Так и хочется сказать для Мосду*ы - 5000? Кто больше? Кто победит? Весеннее, июльское или осеннее повышение:)))