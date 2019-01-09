В России с сегодняшнего дня начал действовать новый порядок расчета стоимости полисов ОСАГО

Он предполагает расширение базовых тарифных ставок на 20% в обе стороны.

Согласно опубликованным ранее указаниям Банка России, нижняя граница тарифа при оформлении физическим лицом полиса Обязательного страхования гражданской ответственности для легкового автомобиля опускается почти на 700 рублей до 2746 рублей, а верхняя — поднимется более чем на 800 до 4942 рублей.

Вводится более гибкая система коэффициента «возраст-стаж» с детальной градацией ступеней: 58 вместо действующих четырех. Предполагается, что для опытных водителей старшего возраста коэффициент будет снижен, а для неопытных и молодых повышен. Аналогичное увеличение коснется полисов «мультидрайв», т.е. с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Ранее система ОСАГО не делала скидки за стаж и возраст. Также изменяется расчет присвоения коэффициента «бонус-малус». Он будет назначаться раз в год — 1 апреля. Новая система предполагает, что страховая история не будет обнуляться при перерыве в вождении и все накопленные скидки будут сохраняться.

В конце декабря в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю.