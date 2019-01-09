МВД начало проверку после того, как ингушских полицейских отправили в командировку в Чечню за мандаринами

Поводом для расследования стала публикация видео сотрудниками ОМОНа.

Один из омоновцев утверждает, что пятерых сотрудников отправили из ингушского Магаса в пригород Грозного Ханкалу за несколькими килограммами мандаринов для отряда в 52 человека. В опубликованном в соцсетях видео он говорит, что для получения этого новогоднего подарка они выехали в полном обмундировании в касках с автоматами на двух машинах. Проехали же омоновцы за ящиком мандаринов, по словам автора видео, 130 км. В заключение он оценивает работу МВД словом «дно». Между тем в пресс-службе ингушского управления ведомства уверяют, что сотрудники правоохранительных органов ездили не за мандаринами, а и за продовольственным пайком. В ведомстве говорят, что в него включены мясо, рыба, овощи, консервы, крупы и соки. Мандарины же, как утверждается, не входят в основной паек. Саму поездку в ингушском главке МВД назвали плановой.

Когда именно была совершена поездка, не уточняется.