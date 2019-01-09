"Власти Лаоса вернули России тридцать танков Т-34"

До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса. Все танки в исправном состоянии. Договорённость об их передаче России была достигнута в январе прошлого года в рамках визита министра Шойгу в Лаос, уточнили в Министерстве обороны. Танки будут использовать на парад Победы, а также для съёмок исторических фильмов о Великой Отечественной войне, сообщает РБК.