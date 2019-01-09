Власти Лаоса вернули России тридцать танков Т-34
До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса. Все танки в исправном состоянии. Договорённость об их передаче России была достигнута в январе прошлого года в рамках визита министра Шойгу в Лаос, уточнили в Министерстве обороны. Танки будут использовать на парад Победы, а также для съёмок исторических фильмов о Великой Отечественной войне, сообщает РБК.
Комментарии5
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post_v 09 января 2019 | 14:21
а Россельхознадзор имени Онищенко, Роскомнадзор и Шойгу лично проверили привезенные из Лаоса танки Т-34 на отсутствие долгоносика, лаосской чумы свиней и биоматериалов танкистов?
А то еще, не дай Бог, вместо парада Победы случится всероссийская диарея
perestarok 09 января 2019 | 14:29
"Власти Лаоса вернули России тридцать танков Т-34"
В Лаосе их признали некондицией?
pusto1 09 января 2019 | 14:32
каждому памфиловцу по танку, и два в резерве.
wrongway1 09 января 2019 | 14:34
не удивлюсь если танки появятся на донбасе
mancuss 09 января 2019 | 15:18
Ну если для сьемок фильмов так пусть еще дадут десяток БТР-152 на них обычно в фильмах немцы катаются.