Все члены синода Константинополя подписали томос для новой церкви Украины
Все члены синода Константинопольского патриархата в Стамбуле подписали в среду томос о предоставлении автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата.
«Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.
Комментарии15
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danko_wurda 09 января 2019 | 14:15
Ну а где бабка данко1 спец в сенодах?
danko_wurda 09 января 2019 | 14:18
danko_wurda: в товарном вагоне опломбированном вместе с печеньками и бабкой данко1. Прямо в Киев на майдан. Под стекло. В палатку. Да здравствует ЦПХ!
testmeter 09 января 2019 | 14:25
Где все вчерашние крикуны о том, что Томос не подпишут и в Украину не передадут?
ivar1964 09 января 2019 | 14:32
testmeter: Смотрите выше. И ниже. Они на самом деле понимали, что подпишут, но .... noblesse oblige! Пишут то, за что платят.
evkryl 09 января 2019 | 14:36
testmeter: А разве кто-то кричал, что не подпишут? Напомните.
Просто стебались комичности ситуации, фальстарт с празднованием.
Обсуждали печальность ситуации, что Варфоломей в угоду политике передал Порошенко неподписанный документ, чтоб на символизме со знаменательной датой, предвыборные очки лучше набирались.
А еще украинские СМИ настаивают, что Томос подписывали в два этапа, чтоб Порошенко не кинул с передачей Варфоломею обещанной недвижимости. Не доверяют греки украм. Впрочем похоже как и укры грекам, раз не хотели передавать недвигу до Томоса. Партнеры, однако.
Надо пойти на укроСМИ почитать, что же все-таки передали Варфоломею. Эхо же скажет не все.
vezdehod1 09 января 2019 | 14:43
Ну вот...Поезд, окончательно, ушёл и больше не вернётся в Гундяевскую гавань, а вот Крым - наверняка.вернётся в Украину.
timwlad95 09 января 2019 | 14:47
Ну так testmeter:,подписал то только синод константинопольскогоьпатриархата принявший киевскую новосозданную самозванную секту где обьеденили двух украинцев самозванцев под свое начало .
Так что мировое православие не пописалось под принятем самозванной секты под свое начало,это сделал только константинопольский патриархат.
И так как всемирное православие это федерация патриархий которых 15 ,то дейсвия константинопольской патриархии осудили все остальные 14,так как нет денег у кнстантинопольского патриарата содержаоь самозванцев.
Условие для сощдание новой автофекалии это ресурсная база для содержания,чего нет у самозванцев и у константинпольского патриархата.
Так что содержать не будут и анафему от всех остальных 14 патриарший получит и констатнопольский патниархат.
Так что самозванцы без содержания быстро сгинут,денег у сша комить самозванцев.
Так что тут план А это подчинится позднее через покаяние московской патриархии и план Б это навязать налог на своих прихожан чтобы себя содержать.
Но налогом всех обложить все разбегутся.
Так что если евреи будут настаивать на хущевском большевизме,то получат в вжди моисея гилеровича робиспьера с отправкой на удобрения десяток миллонов евреев которые ни к чему не способны кроме болтовни .
Но некоторые евреи поняли,что они обслужвают правосавие создающая своим религиозным образованием бюджет.
Так что то что константинопольский патриархат приняли бастрюка это не означает,что этого бастрюка примут другие.
Комить костатнопольский патриархат и киевких самозванцев никто не будет.
testmeter 09 января 2019 | 15:13
timwlad95: "всемирное православие это федерация патриархий" ///
Российская федерация? Осудили только гундяевцы, находящиеся в прямом подчинении Москвы в количестве всего 4 церквей. Но они при этом никаким боком не собираются не подчиняться этому решению.
ostapba 09 января 2019 | 15:17
timwlad95: ?????"......Так что мировое православие не пописалось под принятем самозванной секты под свое начало,это сделал только константинопольский патриархат. """????
....
Вселенский Патриарх и тебя простит недоумка.
И самозванно обозванную Сталином т.н.РПЦ тоже простит..как заблдудших овц.
Хотя вреда твое РПЦ вселенскому Православию принесет мизер.
Статистическую погрешность..
По какой причине???
А по той причине, что даже впределах МКАД твое РПЦ не имеет поместья.
И на гектарах тундры РФ тоже нет русского поместья.
И лишь на тыльной стороне Луны и на выемке льдов Арктики.
И все!!!
Даже..
unprejudiced 09 января 2019 | 14:26
Петя порох с криминальным авторитетом Нариком поедут повторно везти в страну этот кусок бумаги почему то вырезанный в форме фаллоса?
testmeter 09 января 2019 | 14:30
unprejudiced: И РПЦ МП его в задний проход вставят
unprejudiced 09 января 2019 | 14:39
testmeter: Зачем он РПЦ? РПЦ как главная церковь выше которой только Бог сама Томосы выдает, но только достойным и истинным верующим, а не всякой сатанинской бандеровщине, которая в день крещения Руси России ходит с украинскими флагами и кричит сала урине на, внимание, крестном ходу
ostapba 09 января 2019 | 14:43
unprejudiced: сколько лет ты прикидываешься юрыстом??
А у тебя из дипломов только справка на выдачу кальсон в поселковой бане.
...
Небось ты с Гундяева пример берешь?
Тоже самозванно и самокрестно даже??
ivar1964 09 января 2019 | 14:49
unprejudiced: Позвольте спросить: а кому РПЦ выдала Томосы? Мне не приходилось слышать об этом. Но если Вы знаете, поделитесь!
vezdehod1 09 января 2019 | 14:46
unprejudiced:
Петя порох с криминальным авторитетом Нариком поедут повторно везти в страну этот кусок бумаги почему то вырезанный в форме фаллоса?
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"юрист" из Нижнего Тагила...Видимо все клиенты твоей "Нотариальной конторы" являются недоумками, ведь нормальный клиент к тебе не пойдёт.