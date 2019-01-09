Все члены синода Константинополя подписали томос для новой церкви Украины

Все члены синода Константинопольского патриархата в Стамбуле подписали в среду томос о предоставлении автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата.

«Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.