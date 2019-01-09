Эксперты ВАДА возобновят сегодня работу по изъятию данных Московской антидопинговой лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового Агентства возобновят сегодня работу по изъятию данных Московской антидопинговой лаборатории.

В сентябре прошлого года РУСАДА был возвращен статус соответствия. При этом Российская сторона должна была до 31 декабря предоставить специалистам ВАДА данные из московской антидопинговой лаборатории. Однако последние не смогли завершить свою работу из-за того, что их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Все проблемы были разрешены еще до нового года. Однако новому приезду комиссии помешали сперва Рождество на Западе, а затем и новогодние праздники в нашей стране.

В базе данных Московской лаборатории содержатся результаты тысяч анализов российских спортсменов, сделанных в период с 2013 по 2015 годы. ВАДА уже получило нелегальную копию этих данных, якобы украденных бывшими сотрудниками лаборатории через удаленный доступ. В агентстве уверяют, что эта информация позволяет уличить в нарушениях допингового законодательства более сотни российских спортсменов

После передачи в ВАДА легальной версии базы данных Россию может ждать волна новых допинговых разоблачений. Однако, как заверили в Агентстве, наказания будут исключительно персональными и не коснутся наших сборных в целом.