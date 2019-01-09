Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития
Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития. Он не будет продлевать контракт, который истекает в августе 2019 года, — пишет газета Ведомости.
Возвращаться в Россию Гуриев пока не планирует.
Комментарии3
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tv_victim 09 января 2019 | 14:17
Погнали, значит, светоча? Кто бы сомневался. Одно дело пыль в глаза пущать, преподавать, например или консультировать.... Другое - практическая работа. Там мгновенно видно, кто чего стоит. Хотя иностранцы - народ вежливый, долго терпели.
kremlefurer 09 января 2019 | 14:31
tv_victim: А если тебя, пригожин твоим же памперсом погонит, куда денешься?
buzukin075 09 января 2019 | 14:50
Шо - просрал все полимеры? Как бы его еще и в зиндан европейцы не закатали - если хорошенько поскрести, хайли лайкли, сами понимаете, обязательно нужная причина найдется - может, какую негритянку в отеле без ее согласия приласкал, как разнесчастный французик :)