Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития. Он не будет продлевать контракт, который истекает в августе 2019 года, — пишет газета Ведомости.

Возвращаться в Россию Гуриев пока не планирует.