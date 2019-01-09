Конгресс США высказался за то, чтобы отложить обещанное ранее снятие санкций с компаний Олега Дерипаски

Председатели семи ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США высказались за то, чтобы отложить обещанное ранее снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, — сообщают зарубежные СМИ.

После того, как 19 декабря Минфин США объявил о намерении снять в месячный срок санкции с компаний EN+, Русал и Евросибэнерго, ряд конгрессменов-демократов засомневались в целесообразности этих действий и направили накануне соответствующее письмо главе министерства Стивену Мнучину, сообщает издание Хилл. Декабрьское решение объяснялось тем, что Олег Дерипаска покинул пост главы совета директоров Русала и сократил свою долю в EN+ до 45 процентов. Члены Палаты представителей хотят проверить насколько оправдано снятие санкций и ждут от Минфина разъяснений уже к ближайшей пятнице, говорится в письме. Особо подчеркивается, что обоснования требуются Конгрессу также в связи с тем, что решение Казначейства США было принято на фоне, по сути, правительственного кризиса после того, как Палата представителей отказалась утвердить новый пакет законопроектов о бюджете.

Портал Хилл особо подчеркивает, что компании Дерипаски попали под ограничения не за их деятельность, а из-за того, что ими владеет близкий к Кремлю российский олигарх.

В Кремле не хотят комментировать возможность продления санкций в отношении компаний Дерипаски, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Активы Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле прошлого года. Позже американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать. Сам бизнесмен при этом останется под санкциями.