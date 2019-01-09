Конгресс США высказался за то, чтобы отложить обещанное ранее снятие санкций с компаний Олега Дерипаски
Председатели семи ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США высказались за то, чтобы отложить обещанное ранее снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, — сообщают зарубежные СМИ.
После того, как 19 декабря Минфин США объявил о намерении снять в месячный срок санкции с компаний EN+, Русал и Евросибэнерго, ряд конгрессменов-демократов засомневались в целесообразности этих действий и направили накануне соответствующее письмо главе министерства Стивену Мнучину, сообщает издание Хилл. Декабрьское решение объяснялось тем, что Олег Дерипаска покинул пост главы совета директоров Русала и сократил свою долю в EN+ до 45 процентов. Члены Палаты представителей хотят проверить насколько оправдано снятие санкций и ждут от Минфина разъяснений уже к ближайшей пятнице, говорится в письме. Особо подчеркивается, что обоснования требуются Конгрессу также в связи с тем, что решение Казначейства США было принято на фоне, по сути, правительственного кризиса после того, как Палата представителей отказалась утвердить новый пакет законопроектов о бюджете.
Портал Хилл особо подчеркивает, что компании Дерипаски попали под ограничения не за их деятельность, а из-за того, что ими владеет близкий к Кремлю российский олигарх.
В Кремле не хотят комментировать возможность продления санкций в отношении компаний Дерипаски, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Активы Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле прошлого года. Позже американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать. Сам бизнесмен при этом останется под санкциями.
Комментарии4
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polsan 09 января 2019 | 14:15
Интересно, а бедные люди в РФ знают, кто такой Дерипаска и волнует ли их падение цен на его акции?!
oxlomon 09 января 2019 | 14:26
polsan:
За всех ‘бедных людей’ России сказать, конечно, не могу. Но вполне допускаю, что работников русал’овских предприятий этот вопрос может волновать, бо падение капитализации головной конторы сказывется на её инвестиционной привлекательности и далее по цепочке на её прибыльности и в конечном итоге на размерах получаемых рабочими доходах. А то и вообще на возможности работать.
polsan 09 января 2019 | 14:47
oxlomon: Вот что пишут рабочие!
Заработная плата в литейном отделении (горячий цэх, вредное производство) у работника 3 разряда 33.000 у 4 того 38.000 С недавнего времени перевод на 12 часовую смену график работы 2×2.Без улучшений условий труда и повышении заработной платы. Ежемесячное снижение премии за интенсивный труд у работников ЛО. Работа тяжелая, физ перегрузки, шум, горячий металл, в силу специфики работы из-за невозможности соблюдения режима труда и отдыха, отсутствуют перерывы кратковременного отдыха, что бы выпить кофе или чай в комнате для приема пищи. Только два перерыва на обеденное время по 36 мин.
alex949 09 января 2019 | 14:25
Россия обязана отдать под доверительное управление США все крупнейшие государственные и частные компании, включая международные экспортные нефте и газовые трубопроводы !
На следующем этапе - ядерное разоружение под контролем НАТО !