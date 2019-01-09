В расследовании спецпрокурора Мюллера появилось первое доказательство возможного сговора между штабом Трампа и Россией

В расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера появилось первое доказательство возможного сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией.

В рамках расследования Боба Мюллера юристы Пола Манафорта направили в суд документы, в которых по ошибке не отредактировали то, что должно было быть скрыто от публики, а именно, информацию том, что тогдашний глава штаба Трампа Пол Манафорт делился данными внутренних политических опросов избирательной кампании кандидата Трампа с россиянином Константином Килимником, бывшим партнером Манафорта по работе в Украине, приближенным, как считают американские власти, к российским спецслужбам. Данные были переданы весной 2016 года, когда Трамп уже выиграл достаточное количество праймериз, чтобы стать единым кандидатом от Республиканской партии. БОльшая часть переданной информации была публичной, но некоторые данные были собраны частной социологической организацией, работавшей на штаб Трампа. Нью-Йорк Таймс сообщает, что Манафорт просил Килимника передать данные Олегу Дерипаске, на которого Манафорт работал начиная с 2006 года — но с 2014 года Дерипаска судится с Манафортом на Кайманах и в Нью-Йорке, требуя вернуть несколько десятков миллионов долларов.

Передача данных русским — самое близкое, на сегодняшний момент, свидетельство возможного сговора, когда штаб Трампа мог координировать свои усилия с российскими властями с целью привести Трампа к власти. В поданных вчера документах также говорится, что Манафорт и Килимник обсуждали так называемый «мирный план» по Украине — план по снятию санкций с России за аннексию Крыма, продвигаемый Кремлем в США через народного депутата Украины Андрея Артеменко. Манафорт солгал об этом в своих показаниях Бобу Мюллеру, как и о том, что он встречался с Килимником в Мадриде в разгар избирательной компании. Американские эксперты заявляют, что вопрос стоит только в том, знал ли сам Дональд Трамп о том, что глава его штаба, возможно, вступил в сговор с российским правительством. Об этом в подданных вчера судебных материалах ничего не говорится.

Как сообщает Нью-Йорк Таймс, Манафорт хотел передать данные Олегу Дерипаске, на которого работал начиная с 2006 года, но с 2014 Дерипаска судится с Манафортом, требуя вернуть десятки миллионов долларов.