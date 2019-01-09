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14:00, 09 января 2019

В расследовании спецпрокурора Мюллера появилось первое доказательство возможного сговора между штабом Трампа и Россией

В расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера появилось первое доказательство возможного сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией.

В рамках расследования Боба Мюллера юристы Пола Манафорта направили в суд документы, в которых по ошибке не отредактировали то, что должно было быть скрыто от публики, а именно, информацию том, что тогдашний глава штаба Трампа Пол Манафорт делился данными внутренних политических опросов избирательной кампании кандидата Трампа с россиянином Константином Килимником, бывшим партнером Манафорта по работе в Украине, приближенным, как считают американские власти, к российским спецслужбам. Данные были переданы весной 2016 года, когда Трамп уже выиграл достаточное количество праймериз, чтобы стать единым кандидатом от Республиканской партии. БОльшая часть переданной информации была публичной, но некоторые данные были собраны частной социологической организацией, работавшей на штаб Трампа. Нью-Йорк Таймс сообщает, что Манафорт просил Килимника передать данные Олегу Дерипаске, на которого Манафорт работал начиная с 2006 года — но с 2014 года Дерипаска судится с Манафортом на Кайманах и в Нью-Йорке, требуя вернуть несколько десятков миллионов долларов.

Передача данных русским — самое близкое, на сегодняшний момент, свидетельство возможного сговора, когда штаб Трампа мог координировать свои усилия с российскими властями с целью привести Трампа к власти. В поданных вчера документах также говорится, что Манафорт и Килимник обсуждали так называемый «мирный план» по Украине — план по снятию санкций с России за аннексию Крыма, продвигаемый Кремлем в США через народного депутата Украины Андрея Артеменко. Манафорт солгал об этом в своих показаниях Бобу Мюллеру, как и о том, что он встречался с Килимником в Мадриде в разгар избирательной компании. Американские эксперты заявляют, что вопрос стоит только в том, знал ли сам Дональд Трамп о том, что глава его штаба, возможно, вступил в сговор с российским правительством. Об этом в подданных вчера судебных материалах ничего не говорится.

Как сообщает Нью-Йорк Таймс, Манафорт хотел передать данные Олегу Дерипаске, на которого работал начиная с 2006 года, но с 2014 Дерипаска судится с Манафортом, требуя вернуть десятки миллионов долларов.

Комментарии

9

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noxepy_88 09 января 2019 | 14:13

Ну чо, котики, когда уже импичмент нашему Трампу?

danko_wurda 09 января 2019 | 14:13

noxepy_88: ну а где данко1 спец в расследованиях?

lenia_kosoy 09 января 2019 | 14:36

danko_wurda: ___ну а где данко1 спец в расследлваниях?___
Секиль натирает на встречу с Мюллером, чтобы он блестел у неё как у коты яйки!

vezdehod1 09 января 2019 | 14:37

noxepy_88:
Ну чо, котики, когда уже импичмент нашему Трампу?
============================================================================
щенок...Ты хоть в колбасных обрезках разбираешься, а тем более в импичменте?

noxepy_88 09 января 2019 | 15:12

vezdehod1: Поросёночек, что, подвальные гниды тебя покинули? На щенков перешёл? Шалун)))

gonduras_in_colima 09 января 2019 | 14:47

noxepy_88: Удило ватное, не спеши, как при поносе. Здесь не тот случай.
Импичмент ему устроят через несколько дней после сдачи отчёта Мюллера.
А до тех пор будут происходить подобные утечки, дабы плебс потихоньку привыкал, что Рыжий не только хамло и балабол, но и преступник по многим статьям.
Уже дошло или ещё добавить?

olegleon 09 января 2019 | 14:25

интересно, а в США бывают россияне, которые не "приближенным, как считают американские власти, к российским спецслужбам"??

lenia_kosoy 09 января 2019 | 14:34

...а я уже насчитал 100001 факт подтверждения сговора Тромба с российской разведкой, приведшей тромба к власти. Когда же посадят Тромба в тюрьму? Мы ждём Мюллур!

agronom 09 января 2019 | 14:52

Столько шума и только первое доказательство...

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