Президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации призвал демократов согласиться на строительство стены на границе с Мексикой. На эти цели необходимо выделить более 5,5 миллиардов долларов. Трамп отметил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона. Он согласен на стальное ограждение.

Из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу строительства стены в США частично приостановлена работа федерального правительства.

Контрабанда наркотиков, нелегальная миграция и как следствие — рост преступности, уровня насилия, снижение зарплат и потеря рабочих мест, — обо всем этом говорил Дональд Трамп во время своего 10 минутного телеобращения из Овального кабинета. Ответственность за сложившуюся ситуацию, по словам Трампа, лежит на Конгрессе, который отказывается финансировать строительство стены. А между тем, это единственный способ справиться с возникшим на границе с Мексикой гуманитарным кризисом, подчеркнул президент.

Лидеры демократов в Конгрессе с позицией Трампа совершенно не согласны. Строительство стены в качестве решения проблемы безопасности границы в частности раскритиковал лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер.

Между тем, Трамп не стал объявлять чрезвычайное положение в стране, которое позволило бы ему в обход Конгресса построить стену на границе.

Из-за отказа Дональда Трампа подписывать бюджет, в котором не предусмотрены деньги на пограничные заграждения, в США с 22 декабря продолжается «шатдаун» — частичной остановлена работа федерального правительства.

Обращение президента Трампа к американцам это своего рода заигрывание с избирателями и СМИ, — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Васильев обратил внимание на то, что во время выступления Трамп вел себя предельно корректно.

Победа в споре о строительстве стены между США и Мексикой принесет дополнительные баллы на предстоящих президентских выборах,— считает экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, длительный шатдаун вреди репутации Трампа.

Из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу строительства стены частично приостановлена работа федерального правительства. Трамп пригласил лидеров конгресса на встречу сегодня, 9 января, чтобы вновь обсудить бюджет.