Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе, который представлял его интересы в разбирательстве с Навальным
Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе, который представлял его интересы в разбирательстве с Алексеем Навальным. Об этом сам Горгадзе написал в Твиттере. «Я больше не веду это дело – такова воля моего доверителя. Комментировать решение Золотова я не буду, лишь отмечу, что это не связано с его недовольством качеством моих услуг», — написал юрист.
В декабре Золотов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства из-за фильма-расследования ФБК о нарушениях при закупках продуктов для сотрудников Росгвардии.
Люблинский суд Москвы пока оставил иск без движения, обнаружив нарушения при составлении искового заявления.
Комментарии3
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viktorova 09 января 2019 | 13:36
Терпила золотов бабки на адваката зажал. Вот уж где жадность зашкаливает...
mikhail_spb_ 09 января 2019 | 13:38
Видимо, погрязший в воровстве и коррупции "генерал" решил разбираться с Навальным не через суд?
Это опасно для Алексея.
gvs 09 января 2019 | 13:41
Адвокат наверно, все таки решил работать по закону, а не по понятиям ))))