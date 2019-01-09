В Кремле не рассматривают возможность обмена американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину
В Кремле не рассматривают возможность обмена американца Пола Уилана, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже, на россиянку Марию Бутину, находящуюся в американской тюрьме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре, в России никто никогда людей в качестве пешек не использует», — сказал Песков.
Пол Уилан был задержан в Москве в коцне декабря. Его обвинили в получении флэш-карты с секретным списком российских агентов. Родственники Уилана говорят, что он приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 09 января 2019 | 13:36
А для чего тогда чекисты выдумали очередное "шпионское дело" и захватили Уилана в заложники?
Похоже, пескостуй опять врёт.
Пешки какие-то выдумал.
danko_wurda 09 января 2019 | 13:43
mikhail_spb_: а для. Похоже. Наверное, вероятно, возможно, пролонгация, кадырка, мильтоны, профиндосить. Тролль юморной. Пешки.
grs_alx_112018 09 января 2019 | 13:37
Я не понял - кто-то что то предлагал ?
polsan 09 января 2019 | 13:37
Почему же не поменять, ведь Бутина российская гражданка?! Похоже, что она добивается того, чтобы её не депортировали из США и это стало известно....
wrongway1 09 января 2019 | 13:38
втихаря обменяют...или Бутина уже красиво наговорила
rom8883 09 января 2019 | 13:45
Кажется появится санкционный список Уилана, если его добром не отпустят.