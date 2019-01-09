Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа уличили в передаче данных о предвыборной кампании помощнику из России

Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта уличили в передаче данных о предвыборной кампании его помощнику из России Константину Климнику. Это стало известно из документов, которые адвокаты Манафорта направили в суд в ответ на обвинения в даче ложных показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Газета Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на источник пишет, что Манафорт через своего партнера Рика Гейтса попросил Климника передать данные бизнесмену Олегу Дерипаске Нея но, действовал ли он от лица кампании или просто пытался завоевать благосклонность человека, которому был должен много денег, — отмечает газета.

Большая часть переданных данных была открытой, однако некоторая информация собиралась частной компанией специально для Трампа, — сообщает источник.