США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии. Об этом заявил командующий ВС США в Японии Джерри Мартинес. «На данном этапе у США таких планов нет», — сказал он.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что американцам, если они захотят разместить свои базы на территории страны, потребуется согласие правительства Японии.