США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии
США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии. Об этом заявил командующий ВС США в Японии Джерри Мартинес. «На данном этапе у США таких планов нет», — сказал он.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что американцам, если они захотят разместить свои базы на территории страны, потребуется согласие правительства Японии.
Комментарии6
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luger_max_otto 09 января 2019 | 13:40
Элегантно: делается всё, чтобы Путин стал Полукурильским- по аналогии с Витте- Полусахалинским.
monik_7 09 января 2019 | 13:41
И это правда - Окинавы вполне достаточно, а если что - Берингов пролив всего то 50 миль.
good_water 09 января 2019 | 13:43
Американам веры нет
Они обманщики которых ещё не видел свет!
salhomir__murza 09 января 2019 | 13:46
good_water:
Не верить заявлениям представителю Соединенных Штатов - преступление против демократии.
igor919191 09 января 2019 | 13:46
Горбачеву наобещали столько, что по сей день уносит.
rom8883 09 января 2019 | 13:48
Острова нужны японцам для рыболовста. Базы там ни к чему.