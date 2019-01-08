Градозащитники протестуют против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской улице в Москве

Градозащитники протестуют против перестройки особняка купца Булошникова XIX века на Большой Никитской улице в Москве. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Пресненского района Москвы Анастасия Ромашкевич.

Ранее стало известно, что власти Москвы разрешили снос здания и строительство на его месте жилого комплекса высотой в 32 метра. По данным СМИ, заказчиком выступает девелоперская компания «Мэйнэстейт», принадлежащая бизнесмену Андрею Маталыге. По некоторым данным, застройщик связан с братом бывшего охранника Путина. Позднее Москомстройинвест опроверг информацию о сносе, однако подтвердил, что здание могут перестроить.

По словам А.Ромашкевич, «проект предполагает возможное изменение высотности и изменение использования, то есть дом может превратиться в жилой». «Это означает, что в лучшем случае сохранится фасад трех этажей, а дальше что-то надстраивается, вся начинка вытряхивается, и дом уже нельзя назвать подлинным», — пояснила она.

Как отметила А.Ромашкевич, с 9 по 17 января префектура Центрального административного округа проведет публичные слушания по данному вопросу. Участвовать в заседаниях могут только жители или работники Пресненского района.

Сейчас дом Булошникова не имеет статуса объекта культурного наследия, а при бывшем мэре столицы Юрии Лужкове владение не вошло в объединенную охранную зону, что теперь и дает право на застройку. Активисты просят власти Москвы отказаться от проекта перестройки исторического здания и вернуть его в охранную зону.