В Мельбурне на днях стартует первый в сезоне турнир из Серии Большого шлема
Пока же там идет борьба за попадание в основную сетку Австралиан Опен.
Сразу несколько наших теннисисток преодолели сегодня первый круг квалификации. Это Наталья Вихлянцева, Виталя Дьяченко, Людмила Самсонова и Анна Калинская. А вот самая опытная из россиянок – Вера Звонарева – неожиданно оступилась в противостоянии с местной теннисисткой Астре Шарме. Которая в мировой табели о рангах находится в третьей сотне. Звонарева вернулась на корты после рождения дочки. И уже успела выиграть два турнира, правда, в парном разряде.
А вот в мужском одиночном разряде австралийского мейджора представитель России всего один. Алексей Ватутин успешно преодолел первый раунд. И во втором сыграет с опытным киприотом Маркосом Богдатисом.
Первые матчи основной сетки Автралиан Опен пройдут в понедельник.
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