В Мельбурне на днях стартует первый в сезоне турнир из Серии Большого шлема

Пока же там идет борьба за попадание в основную сетку Австралиан Опен.

Сразу несколько наших теннисисток преодолели сегодня первый круг квалификации. Это Наталья Вихлянцева, Виталя Дьяченко, Людмила Самсонова и Анна Калинская. А вот самая опытная из россиянок – Вера Звонарева – неожиданно оступилась в противостоянии с местной теннисисткой Астре Шарме. Которая в мировой табели о рангах находится в третьей сотне. Звонарева вернулась на корты после рождения дочки. И уже успела выиграть два турнира, правда, в парном разряде.

А вот в мужском одиночном разряде австралийского мейджора представитель России всего один. Алексей Ватутин успешно преодолел первый раунд. И во втором сыграет с опытным киприотом Маркосом Богдатисом.

Первые матчи основной сетки Автралиан Опен пройдут в понедельник.