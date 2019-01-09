Данные Московской Антидопинговой лаборатории были готовы к передаче специалистам ВАДА еще в прошлом году
Задержка вызвана техническими вопросами, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, по линии спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и удалось достичь взаимопонимания с представителями ВАДА.
Сегодня эксперты ВАДА снова приезжают в Москву, чтобы изъять данные из Московской Антидопинговой лаборатории.
Комментарии7
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yralez 09 января 2019 | 13:13
Писькову всё как два пальца замочить.
puteshestvennik 09 января 2019 | 13:17
Ну понятное дело если вспомнить что год кончился 9 дней назад, то я догадываюсь в общем какого рода трудности были в новогодний праздники.
cimirse37 09 января 2019 | 13:20
Данные были готовы 31 декабря в 23-59 по Москве.
biathlete 09 января 2019 | 13:24
Принтер не работал. Никак не могли распечатать протоколы допинг-проб. Бумага замялась, цуко! И ни туда! Ни сюда!
pusto1 09 января 2019 | 13:26
технический вопрос - лабораторию заминировать, попробуйте возьмите :)
commeilfaut 09 января 2019 | 13:28
Ври больше, писков.
bolshoysceptic 09 января 2019 | 13:32
Однако, обоссались писковы и прочая...