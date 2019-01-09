Данные Московской Антидопинговой лаборатории были готовы к передаче специалистам ВАДА еще в прошлом году

Задержка вызвана техническими вопросами, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, по линии спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и удалось достичь взаимопонимания с представителями ВАДА.

Сегодня эксперты ВАДА снова приезжают в Москву, чтобы изъять данные из Московской Антидопинговой лаборатории.