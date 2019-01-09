Полковник таможенной службы Сергей Слепухин объявил голодовку в Петербурге

По словам адвоката Слепухина, от задержанного добивались показаний в передаче взяток на руководство Северо-Западной таможни.

Экс-начальник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин объявил голодовку в СИЗО «Новые Кресты» в Колпино еще в конце прошлого года, пишет издание «Фонтанка ру» Слепухин находится под арестом более полугода. Госслужащего обвиняют в «Получении взятки в особо крупном размере». Дело находится в производстве Следственного комитета Ленобласти. Слепухин требует свидания с семьей и объективного расследования. С родными Слепухин еще ни разу не виделся, пишет издание «Сорок семь ньюс». Дело в том, что жена и дочь проходят по делу как свидетели. По информации «Фонтанки ру», администрация СИЗО уведомила прокуратуру о требованиях Слепухина. Теперь таможенник либо рано или поздно прекратит голодовку, либо, спустя время, после медицинского обследования, Слепухина начнут кормить принудительно.

ФСБ взялось за Северо-Западное таможенное управление в прошлом году. Так, в ходе этого противостояния сменился глава управления и прошли обыски у нескольких высокопоставленных сотрудников таможни.

Слепухину могут грозить многомиллионный штраф и лишение свободы до пятнадцати лет.