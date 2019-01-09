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13:00, 09 января 2019

Полковник таможенной службы Сергей Слепухин объявил голодовку в Петербурге

По словам адвоката Слепухина, от задержанного добивались показаний в передаче взяток на руководство Северо-Западной таможни.

Экс-начальник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин объявил голодовку в СИЗО «Новые Кресты» в Колпино еще в конце прошлого года, пишет издание «Фонтанка ру» Слепухин находится под арестом более полугода. Госслужащего обвиняют в «Получении взятки в особо крупном размере». Дело находится в производстве Следственного комитета Ленобласти. Слепухин требует свидания с семьей и объективного расследования. С родными Слепухин еще ни разу не виделся, пишет издание «Сорок семь ньюс». Дело в том, что жена и дочь проходят по делу как свидетели. По информации «Фонтанки ру», администрация СИЗО уведомила прокуратуру о требованиях Слепухина. Теперь таможенник либо рано или поздно прекратит голодовку, либо, спустя время, после медицинского обследования, Слепухина начнут кормить принудительно.

ФСБ взялось за Северо-Западное таможенное управление в прошлом году. Так, в ходе этого противостояния сменился глава управления и прошли обыски у нескольких высокопоставленных сотрудников таможни.

Слепухину могут грозить многомиллионный штраф и лишение свободы до пятнадцати лет.

Комментарии

11

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stalk25 09 января 2019 | 13:07

Это всё внутри корпоративные разборки. Я лично не верю в вину этого человека.

vladimir1967 09 января 2019 | 13:12

stalk25: а я не верю что там есть честные,.хотя это конечно разборки а не борьба с коррупцией.

stalk25 09 января 2019 | 13:13

vladimir1967: Честных, вообще, очень мало. А уж там - и подавно нет.

ivfn 09 января 2019 | 13:29

stalk25
А в вину Юрки - Хрипатого ,из нашей деревни Кузякино ,верите?:

luger_max_otto 09 января 2019 | 13:29

Про плачущего большевика писал еще Маяковский. Но даже его гения не хватило на образ голодающего таможенника!

vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 13:11

Голодающий российский таможенник - это оксюморон.

viktorova 09 января 2019 | 13:17

100% таможенников - взяточники. Если не все берут, то по причине, того, что они ещё не попали на доходную должность.

pusto1 09 января 2019 | 13:23

Похоже он своё ведро красной икры уже съел, больше не лезет :)

alo0000 09 января 2019 | 13:20

Теперь из-за него денег не хватает на посевную. В СПБ Россельхозбан прекратил сегодня выдачу денег.

oleg2004 09 января 2019 | 13:25

Чем больше я узнаю таможенников, тем больше мне нравятся гаишники.

biathlete 09 января 2019 | 13:38

Помню рестамаживал вполне невинный коммерческий груз на Балтийской таможне. Выдали мне предписание на 100% досмотр. Вышло чучело таможенное, взглянуло в распахнутые двери контейнера, вспороло пару упаковок. Ну, пишите мне акт досмотра, сказало чучело. И приложите к нему что причитается.
"Причиталось" по тем временам приложить 3 тысячи рублей. То есть, по закону Акт Таможенного Досмотра пишет таможенный инспектор, что производил осмотр. Но у этих служба была поставлена верно и декларанты не только делали за инспектора его работу и составляли от его имени бумажки, но еще и доплачивали ему за его безделье.

Таких контейнеров проходило перед тем таможенником по полсотни штук в сутки.
Ну, а начальник Кингисеппской таможни - ничего так, упитан вполне. Пострел фото. Строгий пост может и не во вред вовсе.

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