Apple попросила своих поставщиков сократить производство новых моделей айфонов примерно на 10%
Apple попросила своих поставщиков сократить производство новых моделей айфонов примерно на 10%, — сообщает агентство Никкей со ссылкой на источники в компании. На такие меры Apple идет в связи с пересмотром прогноза по выручке из-за торговой войны между США и Китаем, а также из-за слабого роста продаж на развивающихся рынках. Впрочем, в самой компании пока не комментируют эту информацию.
Комментарии4
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sergirusso 09 января 2019 | 13:20
Понторезы продырявились...
gordy 09 января 2019 | 13:24
"Apple попросила ..."
Полно вам: деловые люди не просят, а договариваются?
wrongway1 09 января 2019 | 13:22
дай...дай...дай...игрушку...Димону айфончик..и кроссовки...даже уточку.
bandera 09 января 2019 | 13:32
Пора цены снижать!