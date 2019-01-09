Apple попросила своих поставщиков сократить производство новых моделей айфонов примерно на 10%, — сообщает агентство Никкей со ссылкой на источники в компании. На такие меры Apple идет в связи с пересмотром прогноза по выручке из-за торговой войны между США и Китаем, а также из-за слабого роста продаж на развивающихся рынках. Впрочем, в самой компании пока не комментируют эту информацию.