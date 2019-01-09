США могут ввести санкции против компаний, занимающихся укладками труб для «Северного потока-2»

В Белом доме не отказываются от попыток остановить строительство газопровода.

Американские санкции могут затронуть двух европейских подрядчиков, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве Германии. Ограничительные меры грозят итальянской Saipem и швейцарской Allseas. Причем основная нагрузка, по данным отраслевых кругов, лежит именно на последней. Allseas прокладывает более 90 процентов трубопровода по морскому дну. В том случае, если эта узкоспециализированная компания попадет под санкции, найти ей замену будет непросто.

По данным газеты, правительство Германии с «большой обеспокоенностью» следит за тем, как США пытаются остановить строительство «Северного потока-2». Дональд Трамп назвал Берлин заложником Москвы из-за того, что немецкие власти поддерживают этот проект. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ заметила, что политики в Германии независимы и самостоятельно принимают решения по всем вопросам.

В «Газпроме» публикацию немецкой газеты пока не прокомментировали.