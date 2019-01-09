США могут ввести санкции против компаний, занимающихся укладками труб для «Северного потока-2»
В Белом доме не отказываются от попыток остановить строительство газопровода.
Американские санкции могут затронуть двух европейских подрядчиков, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве Германии. Ограничительные меры грозят итальянской Saipem и швейцарской Allseas. Причем основная нагрузка, по данным отраслевых кругов, лежит именно на последней. Allseas прокладывает более 90 процентов трубопровода по морскому дну. В том случае, если эта узкоспециализированная компания попадет под санкции, найти ей замену будет непросто.
По данным газеты, правительство Германии с «большой обеспокоенностью» следит за тем, как США пытаются остановить строительство «Северного потока-2». Дональд Трамп назвал Берлин заложником Москвы из-за того, что немецкие власти поддерживают этот проект. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ заметила, что политики в Германии независимы и самостоятельно принимают решения по всем вопросам.
В «Газпроме» публикацию немецкой газеты пока не прокомментировали.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 09 января 2019 | 13:08
Заокеанские империалисты пытаются помешать России дать газ для обогрева лачуг европейских трудящихся, нещадно эксплуатируемых буржуазией.
Российский рабочий класс возмущён!
chapavas 09 января 2019 | 13:23
mikhail_spb_: И чтобы как то помочь "бедному" газпрому рабочий класс отказывается от пенсий и просит повысить цены на коммуналку.
platonnekafrin 09 января 2019 | 13:17
"Можно уйти часа в два, но мы - уйдем поздно.
Нашим товарищам наши дрова нужны: товарищи наши мерзнут.
Работа трудна, работа томит. За неё никаких копеек.
Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею".
cimirse37 09 января 2019 | 13:18
А я , грешным делом, думал, что эти санкции давно введены. Чегой то долго Штаты телятся.
testmeter 09 января 2019 | 13:22
cimirse37: Это Штаты вам Путина подсунули. Худшей санкции и не придумаешь
wrongway1 09 января 2019 | 13:19
старая калоша Меркель..
raffal 09 января 2019 | 13:33
wrongway1: старая калоша Меркель..
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С начала января в Бурятии от переохлаждения скончались 13 человек
oleg2004 09 января 2019 | 13:22
Свободныц рынок и честная конкуренция - они такие, как нам рассказывали гайдары в 1991 году.
kaplan911 09 января 2019 | 13:26
Большая часть вины лежит на нашей горевласти, которая превратила
эту газовую трубу в дубину и размахивает ею как обезьяна.
И тратит путирашка эти миллиарды $ по Севпотоку-2 назло Украине,
чтобы напакостить именно ей.
Политика власти должна выражать волю россиян и интересы экономики.
Здесь нет политики, присутствуют только амбиции этого воро\мафиозо\клана.