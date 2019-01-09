Песков: Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может
Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Таким образом он прокомментировал информацию ряда израильских СМИ о том, что Россия может повлиять на апрельские выборы в Израиле с помощью кибератак.
«Не читайте эти СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира», — подчеркнул Д.Песков.
Комментарии10
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:37
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danko1 09 января 2019 | 12:43
И почему-то ни одному слову Пескова давно не верю.
Точно планируют вмешательство.
alo0000 09 января 2019 | 13:22
danko1: Тут бы со своими выборами разобраться. Впрочем, говорил же Бывалый - На кошках тренируйся».
svetoch 09 января 2019 | 12:38
Интересно, а на чьей стороне Россия может вмешиваться в израильском выборном процессе?
skuller 09 января 2019 | 12:45
Господи, уже и евреи кибератак бояться. А сколько тут местные шизики писали о " передовом Израиле" и " отсталой рашке"...
Еще бы знать там хоть одного политика, кроме Нетаньяху.
joker57 09 января 2019 | 13:44
skuller: моше даян-агресивный бестия
timwlad95 09 января 2019 | 12:53
Песков: Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может
Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Таким образом он прокомментировал информацию ряда израильских СМИ о том, что Россия может повлиять на апрельские выборы в Израиле с помощью кибератак.
«Не читайте эти СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира», — подчеркнул Д.Песков.
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Слухи о том,что в еврейские выборы может кто либо вмешаться это из серии жаренный лёд,так как сами евреи вмешиваются во все выборы чтобы нажиться на очередной спекуляции делая всех дураками ,включая и самих себя делая дураками .
Потому и говорят,два еврея это три мнения.
stalk25 09 января 2019 | 12:54
Если Песков говорит "не может быть и речи", значит делайте соответствующие выводы... ))))
skuller 09 января 2019 | 12:58
stalk25: Нужно как-нибудь, чтобы Песков, а лучше Путин сказал, что жрать д....о-это ненормально. Было б прикольно, как вся либерастня начала бы жрать кал в знак несогласия)))
kaplan911 09 января 2019 | 13:37
\\ глава службы внутренней безопасности Израиля предупредил о вмешательстве “иностранной державы” в выборы в Кнессет в апреле 2019 года. \\
Это новая национальная идея путирашки......пакостить и делать
подлости.
У самих сплошной фейк вместо выборов.
Вот зависть их и гложет.......ни сам не гам и другим не дам.