Песков: Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может

Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Таким образом он прокомментировал информацию ряда израильских СМИ о том, что Россия может повлиять на апрельские выборы в Израиле с помощью кибератак.

«Не читайте эти СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира», — подчеркнул Д.Песков.