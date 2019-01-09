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Эксклюзив Эха 12:34, 09 января 2019

Песков: Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может

Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Таким образом он прокомментировал информацию ряда израильских СМИ о том, что Россия может повлиять на апрельские выборы в Израиле с помощью кибератак.

«Не читайте эти СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира», — подчеркнул Д.Песков.

Комментарии

10

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vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:37


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danko1 09 января 2019 | 12:43

И почему-то ни одному слову Пескова давно не верю.
Точно планируют вмешательство.

alo0000 09 января 2019 | 13:22

danko1: Тут бы со своими выборами разобраться. Впрочем, говорил же Бывалый - На кошках тренируйся».

svetoch 09 января 2019 | 12:38

Интересно, а на чьей стороне Россия может вмешиваться в израильском выборном процессе?

(комментарий скрыт)

skuller 09 января 2019 | 12:45

Господи, уже и евреи кибератак бояться. А сколько тут местные шизики писали о " передовом Израиле" и " отсталой рашке"...
Еще бы знать там хоть одного политика, кроме Нетаньяху.

joker57 09 января 2019 | 13:44

skuller: моше даян-агресивный бестия

timwlad95 09 января 2019 | 12:53

Песков: Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может
Речи о вмешательстве России в выборы в Израиле быть не может. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Таким образом он прокомментировал информацию ряда израильских СМИ о том, что Россия может повлиять на апрельские выборы в Израиле с помощью кибератак.

«Не читайте эти СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира», — подчеркнул Д.Песков.
------------
Слухи о том,что в еврейские выборы может кто либо вмешаться это из серии жаренный лёд,так как сами евреи вмешиваются во все выборы чтобы нажиться на очередной спекуляции делая всех дураками ,включая и самих себя делая дураками .
Потому и говорят,два еврея это три мнения.


stalk25 09 января 2019 | 12:54

Если Песков говорит "не может быть и речи", значит делайте соответствующие выводы... ))))

skuller 09 января 2019 | 12:58

stalk25: Нужно как-нибудь, чтобы Песков, а лучше Путин сказал, что жрать д....о-это ненормально. Было б прикольно, как вся либерастня начала бы жрать кал в знак несогласия)))

(комментарий скрыт)

kaplan911 09 января 2019 | 13:37

\\ глава службы внутренней безопасности Израиля предупредил о вмешательстве “иностранной державы” в выборы в Кнессет в апреле 2019 года. \\

Это новая национальная идея путирашки......пакостить и делать
подлости.
У самих сплошной фейк вместо выборов.
Вот зависть их и гложет.......ни сам не гам и другим не дам.

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