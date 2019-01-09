В аэропорту Внуково умер пассажир
В аэропорту Внуково умер пассажир. Тело 33-летнего жителя Башкортостана обнаружили в туалете, — сообщает Интерфакс.
При себе мужчина имел авиабилет на рейс Москва-Уфа и паспорт, — отметили в Следственном комитете. По факту происшествия началась доследственная проверка.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.