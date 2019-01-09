В аэропорту Внуково умер пассажир. Тело 33-летнего жителя Башкортостана обнаружили в туалете, — сообщает Интерфакс.

При себе мужчина имел авиабилет на рейс Москва-Уфа и паспорт, — отметили в Следственном комитете. По факту происшествия началась доследственная проверка.