Фильм «Фаворитка» стал лидером по числу номинаций на главную британскую кинопремию «Бафта»

Фильм «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал лидером по числу номинаций на главную британскую кинопремию «Бафта». Об этом объявлено сегодня в Лондоне. Картина претендует на победу в 11 категориях, в том числе как лучший фильм.

На втором месте по числу номинаций сразу три картины – фильм «Рома» Альфонсо Куарона, мелодрама Бредли Купера «Звезда родилась» и фильм «Богемская рапсодия».