Австралия предоставила статус беженца 18-летней девушке, сбежавшей из Саудовской Аравии

Она опасается за свою жизнь в случае возвращения домой.

О решении австралийских властей сообщает сегодня BBC. «Правительство больше не будет комментировать этот вопрос», — говорится в заявлении.

Прошение об убежище гражданки Саудовской Аравии направило в Австралию Агентство ООН по делам беженцев. МВД страны отметило, что рассмотрит дело в обычном порядке и не будет делать каких-либо исключений. Как сообщалось, результатов девушка дожидается в безопасном месте в Бангкоке.

18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун сбежала от своих родственников, когда ее семья отдыхала в Кувейте. Оттуда 6 января она прибыла в столицу Таиланда и намеревалась лететь в Австралию – у нее была открыта туристическая виза — чтобы попросить там убежища. Однако тайские власти решили вернуть ее семье. Ей удалось забаррикадироваться в отеле. Она утверждала, что на родине ей грозит смерть за отречение от ислама.

Спустя почти сутки переговоров власти Таиланда объявили, что Рахаф не будет выдана в родную страну. Девушка покинула аэропорт под охраной представителей Агентства ООН по делам беженцев.