Австралия предоставила статус беженца 18-летней девушке, сбежавшей из Саудовской Аравии
Она опасается за свою жизнь в случае возвращения домой.
О решении австралийских властей сообщает сегодня BBC. «Правительство больше не будет комментировать этот вопрос», — говорится в заявлении.
Прошение об убежище гражданки Саудовской Аравии направило в Австралию Агентство ООН по делам беженцев. МВД страны отметило, что рассмотрит дело в обычном порядке и не будет делать каких-либо исключений. Как сообщалось, результатов девушка дожидается в безопасном месте в Бангкоке.
18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун сбежала от своих родственников, когда ее семья отдыхала в Кувейте. Оттуда 6 января она прибыла в столицу Таиланда и намеревалась лететь в Австралию – у нее была открыта туристическая виза — чтобы попросить там убежища. Однако тайские власти решили вернуть ее семье. Ей удалось забаррикадироваться в отеле. Она утверждала, что на родине ей грозит смерть за отречение от ислама.
Спустя почти сутки переговоров власти Таиланда объявили, что Рахаф не будет выдана в родную страну. Девушка покинула аэропорт под охраной представителей Агентства ООН по делам беженцев.
Комментарии3
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:35
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plank1957 09 января 2019 | 12:48
Будем надеяться, что ее приключения на этом закончатся, но не ее жизнь.
kokeshi 09 января 2019 | 12:54
Молодец девчонка, свалила из этого дерьма. Удачи ей.